Vente des Alouettes : André Bolduc s'attend au statu quo

Puisque la LCF et l'Association des joueurs ont conclu une nouvelle entente de principe, les vétérans des Alouettes se présenteront au camp d'entraînement à compter de dimanche. Mais est-ce que leur entraîneur y sera ?

C'était l'ouverture du camp des recrues au stade Percival-Molson, hier après-midi, mais Mike Sherman était toujours à son domicile au Massachusetts. Le pilote des Alouettes combat une infection buccale.

« Il a subi une intervention mineure et, malheureusement, il y a ensuite eu de l'infection. Il a vu un médecin aujourd'hui et nous espérons qu'il sera ici ce week-end, mais il valait mieux qu'il ne coure aucun risque », a commenté le directeur général, Kavis Reed.

« Nos coordonnateurs sont responsables de leur unité respective. Ils s'étaient rencontrés, mardi soir, afin de s'assurer que tout était bien organisé », a précisé Reed.

De l'avis d'André Bolduc, l'absence de Sherman ne porte pas à conséquence à ce stade-ci, car il passerait beaucoup de temps à organiser le camp régulier de l'équipe en compagnie de Reed. « Pour être honnête, ça ne change pas tant que ça. On s'occupe tous de nos groupes respectifs. »

L'incertitude quant au renouvellement de la convention collective est derrière nous et Sherman devrait être de retour sous peu. Reste le fameux dossier de la vente du club, toujours au-dessus de la tête des Alouettes, tel un toit à moitié défait...

Or, selon Bolduc, la situation risque de rester inchangée pour un bon moment encore.

« On se prépare comme d'habitude parce qu'il ne se passera rien avant la fin de la saison, s'il se passe quelque chose. On est concentrés sur le travail qu'on a à faire. Honnêtement, on n'en parle presque pas parmi les entraîneurs. »

« Je pense qu'il ne va rien se passer avant le match de la Coupe Grey. Mais c'est mon opinion. Je parle en mon nom, pas en celui des Alouettes », affirme l'entraîneur des Alouettes.

Reed a quant à lui assuré qu'il en savait très peu au sujet de l'avenir de la franchise.

« Je sais peu de choses. Notre priorité, c'est de nous assurer d'avoir un bon camp d'entraînement, au sein duquel il y aura beaucoup de concurrence. Je ne suis pas impliqué dans ce dossier, ça se passe bien au-dessus de moi. »

Quant à la nouvelle convention collective, Reed n'en connaissait pas encore les détails. Elle n'avait pas été ratifiée au moment d'écrire ces lignes, mais plusieurs joueurs des Alouettes étaient déjà revenus à Montréal en début de soirée, ce qui laissait présager que ce n'était plus qu'une simple formalité.

Le Rouge et Or bien représenté

Quelques heures avant de fouler le terrain du stade Percival-Molsonl, hier, Samuel Thomassin a signé son premier contrat professionnel. Thomassin a suivi les exploits de sa nouvelle équipe de près lorsqu'il grandissait, notamment à l'époque d'Anthony Calvillo et de Ben Cahoon.

« C'est un super bon feeling de pouvoir jouer pour une équipe québécoise », a noté Thomassin, qui a la chance de vivre ses débuts avec les Alouettes en compagnie de ses anciens coéquipiers Hugo Richard et Étienne Moisan.

« C'est sûr que c'est le fun de se retrouver avec d'anciens coéquipiers de Laval, notamment mon quart-arrière [Richard] et Étienne, qui est l'un de mes bons amis. »

Plusieurs autres anciens joueurs du Rouge et Or feront leur entrée en scène à compter de dimanche, dont Luc Brodeur-Jourdain, qui a déjà communiqué avec Thomassin, qui a participé à un mini-camp des Giants de New York avant de s'amener chez les Alouettes.