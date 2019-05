Les Alouettes s'entendent avec Samuel Thomassin

L'ex-porte-couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval a apposé son nom au bas du contrat pas plus tard que mercredi matin, quelques heures avant que ne soit lancé le camp des recrues des Alouettes, au stade Percival-Molson de l'Université McGill.

Ce camp des recrues - et le camp « régulier », qui se mettra en branle dimanche - s'ajoute aux expériences vécues par Thomassin en 2018-19. Il y a bien sûr eu la conquête de la coupe Vanier avec le Rouge et Or, qui a été suivi par son implication dans un cas de dopage, qui s'est avéré finalement être une erreur médicale documentée.

Thomassin et le Rouge et Or ont toutefois eu besoin de quelques semaines pour laver son nom. Au début du mois, Thomassin a été repêché par les Alouettes avant de se présenter au mini-camp des Giants de New York, où il a côtoyé les plus beaux espoirs de l'équipe.

« Ça a été toute une expérience et une excellente préparation en vue de ce camp-ci, a-t-il raconté. Ça m'a permis de me délier les muscles. »

Mais le diplômé en finances ne réalise pas encore pleinement tout ce qu'il a vécu au cours des derniers mois.

« Ça a été beaucoup en même temps, surtout le cas de dopage, dont on ne m'a informé que le lendemain de la Coupe Vanier. Ça a été extrêmement stressant alors que je devais me préparer pour les'combines'(camps d'évaluation) et que le repêchage approchait. Ça n'a pas arrêté depuis, mais en même temps, j'aime ça. Au retour du camp des Giants, j'avais deux examens finaux. Pour l'instant, je surfe la vague à 100 %. Le processus est enclenché. »

Les Alouettes ont choisi le colosse de six pieds six, 330 livres, en deuxième ronde du repêchage de la LCF, avec l'une des nouvelles sélections régionales instaurées par la liguecette année. La formation montréalaise n'allait pas rater pareille occasion.