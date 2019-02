Antonio Brown aurait demandé à être échangé

Associated Press Pittsburgh

La personne en question s'est confiée sous le sceau de l'anonymat car elle n'était pas autorisée à discuter de questions liées au personnel.

Brown a semblé confirmer ses intentions dans un message publié sur Instagram mardi. Une vidéo inclut des faits marquants de la carrière de Brown avec les Steelers, agrémentée à l'arrière-plan par les paroles de la chanson Do What I Want du rappeur Lil Uzi Vert.

«SteelerNation, merci pour neuf grandes années ! ! !, a écrit Brown. C'est le temps de passer à autre chose et de tourner la page.»

Ce message a été affiché peu de temps après que Brown eut été déclaré coupable par contumace, mardi matin dans une cour de justice d'une banlieue de Pittsburgh, de conduite dangereuse.