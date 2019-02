Patrick Mahomes élu joueur par excellence de la NFL

Associated Press Atlanta

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City a été couronné du titre du joueur par excellence de la NFL et a également été nommé joueur offensif de l'année, samedi, lors du gala des prix individuels remis aux meilleurs joueurs de la NFL.

À sa deuxième saison au sein du circuit professionnel, Mahomes a mené les Chiefs à leur premier match de championnat de l'Américaine depuis 1993 en multipliant les jeux les plus créatifs et les mieux exécutés que la ligue a vu dans la dernière décennie.

« Je suis tellement touché, a-t-il lancé. Et ça, c'est simplement le début. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir encore. »

Mahomes a obtenu 41 votes de la part d'un panel national de 50 journalistes qui couvrent régulièrement les activités de la NFL. Le quart des Saints de La Nouvelle-Orléans, Drew Brees, a récolté les neuf autres votes.

Alors qu'il n'avait qu'un seul match d'expérience dans la NFL derrière la cravate, Mahomes a amorcé la dernière campagne sous les regards curieux à Kansas City, après les Chiefs eurent échangé le vétéran Alex Smith afin de lui laisser les rênes de l'équipe.

Il n'aura pas fallu trop de temps pour confondre les sceptiques.

Mahomes a conclu la saison avec une stupéfiante récolte de 50 passes de touché et de 5097 verges de gains aériens.

L'ingéniosité de Mahomes - le quart peut lancer de tous les angles possibles et arrive à faire des jeux à l'intérieur et à l'extérieur de la pochette - a revigoré l'intérêt des partisans des Chiefs et tous les amateurs de football à travers la ligue.

« Le jeu n'est jamais terminé pour lui. Il trouve toujours de nouvelles façons de te remettre le ballon, a soutenu l'ailier rapproché des Chiefs, Travis Kelce. De l'extérieur, le ballon peut sembler s'aligner de côté, mais il va terminer sa trajectoire vers toi éventuellement. »

Mahomes est le sixième quart-arrière et le 11e lors des 12 dernières années à être nommé joueur par excellence du circuit Goodell. Aucun joueur des Chiefs n'a remporté cet honneur depuis que le club a rejoint les rangs de la NFL en 1970.

Plus tôt en soirée, il a été nommé meilleur joueur offensif de l'année, surclassant Brees par 14 votes.

Le plaqueur des Rams de Los Angeles, Aaron Donald, qui disputera le Super Bowl dimanche, a pour sa part été nommé joueur défensif de l'année pour une seconde année d'affilée.

À sa première saison à la barre des Bears de Chicago, Matt Nagy a obtenu le titre d'entraîneur de l'année.

Le quart des Colts d'Indianapolis, Andrew Luck, a été choisi comme étant le joueur ayant effectué le meilleur retour au jeu, après être revenu en force suite à une chirurgie à l'épaule en 2017.

Le demi-offensif des Giants de New York, Saquon Barkley a raflé le titre de recrue offensive de l'année, alors que Darius Leonard des Colts a été nommé recrue défensive de l'année.

Pour son travail à titre de coordonnateur défensif des Bears de Chicago, Vic Fangio, a quant à lui été élu entraîneur-adjoint de l'année.