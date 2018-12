Raiders: un dernier match à Oakland?

« J'en ris parce que c'est chez moi, dit Carr. Ce n'est peut-être pas parfait et répondant aux standards et tout ça, mais c'est chez moi. C'est là où j'ai commencé. J'y ai vécu quelques-uns des moments qui me sont le plus chers. Quand je me suis blessé, juste l'amour des partisans que j'ai senti et le fait d'être conduit à l'extérieur du stade pour aller aux rayons X, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Je n'oublierai jamais ça. »

Le Coliseum pourrait accueillir un dernier match lundi soir, quand Oakland (3-11) va recevoir les Broncos de Denver (6-8).

Les Raiders devraient s'installer à Las Vegas en 2020, où ils joueront dans un nouveau stade de 65 000 sièges, qui coûtera 1,8 million.

Le club est dans l'inconnu pour 2019. La ville d'Oakland a poursuivi les Raiders plus tôt ce mois-ci, ce qui a amené les Raiders à retirer leur offre d'y jouer l'an prochain. Il n'est pas exclu de retourner au Coliseum, mais on pourrait aussi se tourner vers San Francisco ou Santa Clara (les stades des Giants et des Niners).

On devrait savoir avant le Super Bowl s'ils vont renouer avec le « Trou noir », leur domicile depuis 24 ans. Le stade a toutefois été inauguré en 1966.

Dans l'immédiat, joueurs et entraîneurs veulent juste savourer ce que pourrait être le dernier match à Oakland.

« Je suis vraiment sensible dans ce dossier-là, a dit l'entraîneur Jon Gruden. Ça va être super comme ambiance, la veille de Noël, les Broncos. Je suis excité. Il y a beaucoup d'histoire ici. »

Le Coliseum est le dernier des stades multisports qui prévalaient dans les années 1970 et 80. Les Raiders le partagent avec les Athletics, d'où la terre de l'avant-champ au milieu du terrain chaque année, jusqu'à la fin de la saison de baseball.

C'est là où Brett Favre a réussi quatre passes de touché en première demie en 2003, au lendemain du décès de son père.

Les Raiders y ont remporté le match de championnat de l'Américaine en 1976, avant de remporter leur premier Super Bowl. Ils étaient aussi à la maison en janvier 2003, quand ils ont réédité dans l'Américaine. À ce jour, ça reste leur dernière victoire dans un match éliminatoire.