Cam Newton à l'écart du jeu pour le reste de la saison?

Rivera a déclaré mardi qu'il prévoyait rencontrer Newton plus tard cette semaine afin de déterminer où il se trouve physiquement, mais également mentalement. Il décidera ensuite s'il lui donne le départ dimanche, contre les Falcons d'Atlanta.

«C'est une situation difficile, a admis Rivera. Avant que j'aie la chance de le rencontrer, je ne voudrais pas y aller de spéculations.»

«Je n'ai pas bien hâte à cette conversation», a dit Newton à la suite de la défaite de 12-9 subie aux mains des Saints de La Nouvelle-Orléans, lundi.

Il est évident qu'il est frustrant pour le vétéran quart de discuter de cette blessure qui ne le quitte pas. Le colosse de six pieds cinq, 245 livres n'est plus que l'ombre de lui-même, peinant à lancer le ballon à plus de 10 verges.

Cette frustration provient surtout du fait que la nature exacte du problème est encore inconnue.

«La chose est qu'il n'y a pas d'intervention magique qui peut être pratiquée. Il n'y a que le temps, a ajouté Newton. J'ai tout tenté jusqu'ici.»

Il a pris des anti-inflammatoires, reçu des massages et essayé l'acupuncture. Newton dit qu'il n'y a pas une seule journée qui passe sans qu'un traitement ne soit appliqué à son épaule.

Newton a été limité sur le nombre de lancers qu'il peut effectuer à l'entraînement tout au long de la saison. Souvent, les mercredis et jeudis, il n'a pas lancé un seul ballon.

Rien ne semble fonctionner.

Newton souligne que l'état de son épaule ne s'est pas détérioré, mais il ne s'est pas amélioré non plus.

Le manque de répétitions à l'entraînement a toutefois affecté son rythme avec ses receveurs et il n'a plus la même vélocité qu'en 2015, quand il a mené les siens au Super Bowl, lançant 35 passes de touché.

Sans diagnostic précis l'empêchant de jouer - il dit visiter le médecin en chef de l'équipe, Ryan Vermillion, chaque semaine - Newton a continué de jouer, malgré la douleur et la frustration. Il ne sait même pas s'il devra subir une autre intervention chirurgicale après la saison.

Les Panthers (6-8) ont encore une très mince chance de participer aux séries, mais ils ont perdu leurs six derniers matchs et le moral est à son plus bas.