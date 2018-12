Les Seahawks ont finalement le dessus sur les Vikings

Bobby Wagner a empêché Dan Bailey de réussir un placement à mi-chemin au quatrième quart et les Seahawks de Seattle ont inscrit deux touchés en fin de rencontre pour l'emporter 21-7 face aux Vikings du Minnesota, lundi soir.

Associated Press Seattle

Les Seahawks ont ainsi signé un quatrième gain consécutif.

Après que Wagner eut réussi à bloquer le botté de placement de Bailey, Chris Carson a marqué un touché grâce à une course de deux verges avec 2 : 53 à faire. Justin Coleman a scellé la victoire en retournant un échappé sur une distance de 29 verges pour un majeur, 18 secondes plus tard.

Après trois quarts de jeu désastreux, les Seahawks ont ouvert la machine et ont finalement soulevé la foule au quatrième quart. En vertu de cette victoire, les Seahawks (8-5) pourraient devenir l'une des équipes repêchées en vue des éliminatoires dans la Nationale.

Une victoire lors des trois derniers matchs de la saison - incluant deux duels face aux 49ers de San Francisco et aux Cardinals de l'Arizona, deux équipes en difficulté - devrait suffire pour permettre aux Seahawks de poursuivre leur saison au-delà du calendrier régulier.

Les Vikings (6-6-1) ont obtenu deux bonnes chances pour se porter à la marque au quatrième quart lorsque le pointage était serré, mais les Seahawks se sont imposés chaque fois. La formation du Minnesota a vu réduire considérablement ses chances de mettre la main sur le titre de la section Nord de la Nationale en raison de cette défaite, mais elle détient toujours le sixième rang au sein du classement de la Nationale.

Wagner a été l'un des meilleurs secondeurs dans la NFL cette saison, mais le jeu qui lui a permis de bloquer le placement a été remis en question. Les arbitres avaient initialement jeté leurs mouchoirs sur le terrain, croyant qu'il avait franchi la ligne de mêlée trop tôt.

Les Seahawks ont repris possession du ballon et Russell Wilson a immédiatement permis aux siens de franchir 40 verges, loin dans le territoire adverse. Cinq jeux plus tard, Carson a franchi la ligne des buts et les Seahawks ont finalement pu creuser l'écart.

Quelques secondes plus tard, Kirk Cousins a été victime d'un sac du quart et Coleman a récupéré le ballon, en route vers un touché.

Cousins a lancé une passe de touché de six verges à Dalvin Cook alors qu'il restait 1 : 10 à écouler.

Wilson a connu l'un de ses pires matchs en carrière, ne complétant que 10 de ses 20 passes pour de maigres gains aériens de 72 verges et une interception. Par chance, les Seahawks sont parvenus à percer l'une des meilleures défensives grâce à leur jeu au sol, qui fut spectaculaire, procurant 214 verges de gains.

Sebastian Janikowski s'est chargé d'inscrire les Seahawks au pointage, réussissant deux placements de 37 et 35 verges - au deuxième et quatrième quart - du côté des locaux.