49ers : Kyle Nelson suspendu pour 10 matchs

Associated Press Santa Clara

Nelson ratera les quatre derniers matchs de la saison en cours et les six premiers de la campagne 2019 en vertu de la suspension imposée mardi par la NFL. Il pourra toutefois participer au programme d'entraînement de l'équipe pendant la saison morte et aux matchs préparatoires.

Nelson croit avoir testé positif à un supplément légal. Il a ajouté qu'il tentait de savoir quel supplément avait provoqué le test positif et qu'il avait l'intention de poursuivre le manufacturier du produit s'il trouve la source du test positif.

Nelson a passé les cinq dernières saisons avec les 49ers, participant à chacun de leurs 76 matchs. Il a aussi porté les couleurs des Chargers de San Diego et des Redskins de Washington au cours de sa carrière de sept saisons dans la NFL.