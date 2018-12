Les Chargers renversent les Steelers

Badgley a d'abord raté un placement de 39 verges, mais les Steelers ont été réprimandés par les arbitres, car ils étaient hors-jeu. La seconde tentative de Bradley a également échoué, mais les Steelers ont une fois de plus été pénalisés pour avoir franchi la ligne de mêlée trop rapidement. Et comme le dicton dit «jamais deux sans trois», la troisième fois aura finalement été la bonne pour le botteur des Chargers.

Philip Rivers a complété 26 de ses 36 passes pour des gains aériens de 299 verges en plus d'avoir lancé deux passes de touché pour les Chargers (9-3). Keenan Allen a capté 14 passes pour des gains de 148 verges et il a inscrit un majeur. Justin Jackson a récolté 63 verges de gains au sol et a lui aussi franchi la zone des buts adverse, alors qu'il remplaçait Melvin Gordon, qui est blessé. Desmond King a effectué un retour de botté de 73 verges pour inscrire un touché, alors que les Chargers ont comblé un déficit de 16 points en deuxième demie.

Ben Roethlisberger a amassé des gains de 281 verges au sol et a lancé deux passes de touché pour les Steelers (7-4-1), qui ont encaissé un second revers d'affilée. Antonio Brown a capté 10 passes pour des gains de 154 verges, un sommet cette saison, et il a permis aux Steelers d'inscrire six points. James Conner a ajouté 60 verges de gains au sol et deux touchés avant de quitter la rencontre au quatrième quart en raison d'une blessure à la jambe.