Les Rams se qualifient pour les séries

Todd Gurley a obtenu 132 verges au sol et deux touchés, aidant les Rams de Los Angeles à battre les Lions de Detroit 30-16, dimanche, pour remporter le titre de la section Ouest de l'Association Nationale.

LARRY LAGE Associated Press Detroit

Les Rams (11-1) ont aussi fait un pas de plus vers l'avantage du terrain pendant toutes les séries de l'Association Nationale, se donnant un match d'avance sur les Saints de La Nouvelle-Orléans, qui ont perdu jeudi contre les Cowboys de Dallas. Ce coussin était nécessaire aux Rams, car ils ont perdu contre les Saints le mois passé.

Les Lions (4-8) ont perdu cinq de leurs six dernières parties après avoir connu du succès en octobre.

La défensive des Lions a tenu l'attaque des Rams en échec pendant trois quarts, ce qui a permis à la formation de Detroit de croire en ses chances de l'emporter. Les Lions ont toutefois raté beaucoup d'occasions et ils n'ont pas assez fait avancer les chaîneurs.

Aaron Donald a scellé l'issue de la rencontre en provoquant un échappé de Matthew Stafford au quatrième quart. La vedette défensive des Rams avait réussi deux sacs pour des échappés le 19 novembre.

Le secondeur Samson Ebukam a récupéré le ballon à la ligne de 24 des Lions et Gurley a réussi un touché à la suite d'une course de 13 verges, trois jeux plus tard, procurant une avance de 23-13 aux Rams.

Jared Goff a paru rouillé après avoir bénéficié d'une semaine de congé et il a complété 17 de ses 33 passes pour des gains de 207 verges. Il a lancé une passe de touché de huit verges à Robert Woods, au deuxième quart. Le quart des Rams a également été victime d'une interception en plus de perdre un échappé.

Stafford a réussi 20 de ses 33 tentatives par la voie des airs pour des gains de 245 verges. Il a lancé une passe payante de 11 verges à Taylor Decker.