Une septième victoire de suite pour les Texans

Dans la défaite, les Redskins (6-4) ont perdu les services d'Alex Smith, blessé sérieusement au troisième quart. Il a été remplacé par Colt McCoy. L'entraîneur-chef, Jay Gruden, a annoncé que Smith ne reviendrait pas au jeu cette saison en raison d'une fracture du tibia de la jambe droite.

DeShaun Watson a récolté 208 verges aériennes pour les Texans (7-3), qui ont remporté leurs sept derniers matchs. Une seule autre équipe a gagné sept fois de suite après trois revers pour commencer une saison : les Giants de New York de... 1925.

Sous la gouverne de Bill O'Brien, les Texans ont une fiche de 28-1 quand ils mènent à la demie. Cette fois, le coussin était de 17-7.

«Avec cette équipe, tu ne sais jamais de quelle direction va venir le jeu, a expliqué J. J. Watt. Tu ne sais jamais qui va faire le jeu - l'unité offensive ou la défensive, les unités spéciales - mais tu dois trouver un moyen de les contrer. Pour la septième fois, nous avons trouvé une façon de s'en sortir.»

Lamar Miller a obtenu 86 verges au sol, tandis que Keke Coutee en a ajouté 77 à l'aide de réceptions. Ce dernier avait raté les deux derniers matchs, blessé à l'arrière de la cuisse.

Au dernier quart, des sacs consécutifs de Watt et Jadeveon Clowney ont aidé les Texans à garder un coussin de deux points (23-21). Fairbairn avait placé les siens aux commandes avec son long botté de précision, avec 7:30 au cadran.

Avec un peu plus de deux minutes à écouler dans le match, Miller a signé un attrapé crucial de 12 verges pour un premier essai, sur un troisième essai et neuf verges. Houston a gardé le cap par la suite. Washington a trouvé le moyen d'essayer un placement de 63 verges à la toute fin, mais c'est arrivé à court.

La fin du troisième quart a été bien mouvementée.

Une interception controversée accordée aux Redskins a mené à un percutant sac de Kareem Jackson contre Smith, faisant perdre 14 verges et causant un botté de dégagement. Smith a été blessé sérieusement à la jambe droite sur le sac, qui venait d'un blitz. Il a dû quitter le match en voiturette.

«Je sais que ç'a été très douloureux pour lui et que ç'a brisé le coeur de bien des gens, a déclaré Gruden. C'est un bon gars et un joueur qui travaille extrêmement fort. Il est l'un des leaders de cette équipe. C'est le genre de chose qui se produit au football professionnel, malheureusement. Je n'aime juste pas quand ça arrive à un gars comme lui.»

McCoy a pu faire son entrée après que le secondeur Preston Smith ait réussi une interception, à la ligne de 12 des Texans. Après une brève course de sa part, McCoy a réussi une belle passe de touché de neuf verges à Jordan Reed. Les partisans au FedEx Field reprenaient espoir, la marge n'étant plus que trois points.

Mais une fois le ballon redonné aux Texans, Coutee a fourni un attrapé de 40 verges, pavant la voie à un placement de 33 verges de Fairbairn. 20-14 Houston, avec 1:15 à disputer au troisième engagement.

McCoy est revenu à la charge. Sa percée de 15 verges a mené à une incursion de sept verges d'Adrian Peterson, pour un touché qui donnait l'avance 21-20 aux Redskins, dans les premières minutes de la dernière période.

«Tu pries pour avoir des chances de jouer un peu, a mentionné McCoy. Mais tu n'aimes pas que ça se passe dans un contexte comme celui d'aujourd'hui.»

La première demie a pris fin avec le score 17-7 en faveur des Texans, qui ont marqué à leurs deux premières montées.

Le club local semblait se diriger vers un touché égalisateur ou à tout le moins un placement, en fin de première demie. Sur un troisième essai et les buts, on a voulu passer à Reed, vers l'extérieur. Mais il s'est tourné du côté opposé à celui qu'attendait Smith, et la recrue Justin Reid a saisi le ballon et a filé sur 101 verges, gonflant la priorité des Texans. Déjà trois interceptions pour Reid, un ancien de Stanford.

Whitney Mercilus des Texans a récolté un 40e sac en carrière, en première demie.

Les Texans vont disputer leurs trois prochains matchs à Houston à compter du 26 novembre, contre les Titans du Tennessee.