Johnny Manziel: «Je suis heureux ici»

Manziel ou Antonio Pipkin? À moins d'un changement majeur dans les effectifs de l'équipe, ce sera la grande question à l'ouverture du prochain camp, en mai.

«Je serai fin prêt. J'aimerais obtenir la chance de lutter pour le poste et être le joueur autour duquel l'équipe continuera de se bâtir», a dit Pipkin, qui viendra à Montréal à plusieurs reprises au cours des prochains mois.

Comme son jeune coéquipier, Manziel a assuré qu'il serait bien préparé pour attaquer la prochaine campagne.

«J'ai appris beaucoup cette saison. Les choses ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais sur le plan des victoires, mais je crois que je me suis amélioré de match en match. Je comprends mieux le jeu et la ligue. J'ai pris beaucoup d'expérience.»

Tandis que le jeu de Manziel a généralement progressé à chaque partie, celui de Pipkin a été plus inégal, avec plus de hauts et de bas. Le jeune passeur croit cependant qu'il pourra trouver une plus grande constance en corrigeant un aspect précis de son jeu.

«Je dois améliorer mon positionnement de pieds afin de m'assurer d'être toujours capable de lancer le ballon où je le veux. On ne peut jamais atteindre la perfection, mais on peut venir très près de le faire», a lancé Pipkin, qui a par ailleurs soutenu que sa relation avec Manziel était bonne.

«Je considère que c'est le cas et je suis sûr que c'est la même chose pour lui. Les gens de l'extérieur vont toujours essayer de créer des controverses, car nous sommes directement en compétition l'un avec l'autre, mais notre relation est bonne.»

Bien à Montréal

Comme bien d'autres joueurs américains avant lui, Manziel a pu constater à sa première saison dans la LCF que le calibre de jeu au nord de la frontière était élevé.

«Je ne savais pas trop à quoi m'attendre au départ, mais cette ligue a surpassé mes attentes sur le plan du talent. Mes attentes ont également été surpassées pour ce qui est du type de personnes qu'il y a dans ce vestiaire et du type depersonnes qu'il y a dans cette organisation.»

Manziel a avoué qu'il avait retrouvé l'amour du football au cours des derniers mois, même si son salaire dans la Ligue canadienne est modeste par rapport à celui qu'il touchait avec les Browns de Cleveland.

«Je suis heureux ici. À une certaine époque, le football était devenu une question d'argent pour moi. Mais je me sens bien dans cette équipe. Je fais partie d'un groupe de gars extraordinaire. Et je suis bien dans une ville remarquable comme l'est Montréal.»

Avant de s'amener au Canada, l'ancien gagnant du trophée Heisman ne connaissait à peu près rien de sa nouvelle ville.

«J'avais toujours entendu dire que Montréal était un bon endroit pour venir boire un coup lorsqu'on avait 18 ans. Mais Montréal est vraiment remarquable sur le plan culturel et c'est une très belle ville. Je me suis beaucoup plu à la découvrir en me promenant dans les rues. J'ai hâte d'être de retour, je suis choyé de pouvoir jouer dans une ville comme Montréal.»

Avoir un plan

Il y a quelques années, Manziel semblait se diriger vers un précipice. En raison de son problème de consommation, son propre père avait dit que son fils n'était qu'un drogué (druggie). Qu'il craignait pour sa vie.

Le Texan de 25 ans a donc accompli beaucoup au cours de la dernière année.

«Je ne dirais pas que je suis fier de moi-même, je dirais plutôt que je suis heureux de pouvoir jouer au football. Je ne savais pas si j'obtiendrais une autre occasion de le faire, alors je veux continuer de m'améliorer.»

Hier, Manziel a dit toutes les bonnes choses, que ce soit au sujet de la LCF, de Montréal ou des Alouettes. Il a aussi dit à plusieurs reprises qu'il mettrait l'effort nécessaire afin d'arriver au camp en forme. Ce sera maintenant à lui de tenir promesse.

«Simplement d'avoir un plan pour les prochains mois sera agréable. J'ai un contrat en vue de la prochaine saison, ce que je n'ai pas eu depuis fort longtemps. Je suis pleinement investi dans cette équipe et pour la saison prochaine.»

- - -