Alouettes: Johnny Manziel dit qu'il sera de retour en 2019

Les Alouettes ont déjà les yeux rivés sur 2019, et l'échange de plusieurs joueurs au cours des dernières semaines l'a confirmé. Une campagne de publicité a même déjà été lancée en vue de la saison prochaine.

Dans les trois derniers matchs de l'équipe, à commencer par celui de samedi à Toronto, Johnny Manziel devra donc se débrouiller sans plusieurs morceaux importants. Lavoie et Blake, mais également son bloqueur à gauche, Tony Washington, et le meilleur receveur de l'équipe, B.J. Cunningham, qui s'absenteront en raison de blessures.

«Oui, j'ai été surpris. Mais ça fait huit ans que je joue dans cette ligue et je comprends la raison pour laquelle la transaction a été faite. Ce n'est jamais facile de voir un ami partir dans une autre équipe, mais c'est la vie et on est tous des professionnels.»

«Ce n'est jamais plaisant, surtout qu'ils étaient des joueurs partants. Ce n'est pas comme s'ils ne jouaient pas, il s'agissait de joueurs clés. Philip est un excellent joueur de ligne offensive, Chris est un excellent partant canadien et Pat est l'un des meilleurs centres-arrières de la ligue. On ne peut jamais remplacer des morceaux comme ceux-là», a poursuivi Matte.

«C'est sûr que c'est difficile parce qu'ils étaient devenus des amis. J'ai joué avec eux pendant plusieurs années, alors c'est triste. Mais c'est le football professionnel, il y a des changements tous les ans et durant la saison», a dit le joueur de ligne offensive Kristian Matte.

De retour à l'entraînement après leur troisième et dernière semaine de relâche de la saison, Mike Sherman et ses joueurs ont commenté pour la première fois, hier, les départs des vétérans Patrick Lavoie, Philip Blake et Chris Ackie, survenus la semaine dernière.

«Ces transactions ne nous aident pas à court terme, mais je pense que l'approche de l'organisation est plus en fonction des saisons à venir. Ils ont jugé que c'était dans l'intérêt supérieur de notre club.»

On a profité du moment afin de demander à Manziel s'il comptait être de retour avec les Alouettes en 2019.

«J'ai un contrat pour la saison prochaine. J'aime être ici et je suis certain que Kavis et coach Sherman trouveront toutes les pièces nécessaires afin que nous puissions connaître du succès», a répondu le quart-arrière.

Manziel aimerait pouvoir prendre de l'avance en travaillant avec certains de ses coéquipiers durant l'hiver.

«On devra commencer à construire ce que l'on veut la saison prochaine au cours de la saison morte. Personne n'est heureux du genre d'année qu'on a connu et il faut commencer à travailler le plus tôt possible.»

Sherman: une semaine à la fois

Avant que Kavis Reed ne procède aux transactions qui ont envoyé Lavoie et Blake aux Roughriders de la Saskatchewan et Ackie chez le Rouge et Noir d'Ottawa, le directeur général s'est entretenu avec son entraîneur-chef.

«On a eu une longue discussion après le match du lundi [8 octobre], qui a duré approximativement jusqu'à 3h du matin. On a parlé de tout ce qui concernait notre organisation et notre équipe, à savoir si on faisait les choses de la bonne manière. Ç'a été une excellente discussion. Alors je n'ai pas été surpris lorsque j'ai appris qu'il y avait eu des échanges», a expliqué Sherman.