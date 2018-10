Brady et les Patriots ont finalement le dessus sur les Chiefs

Stephen Gostkowski a réussi un placement de 28 verges alors qu'il ne restait plus de temps au tableau indicateur et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont venus à bout des Chiefs de Kansas City dimanche soir, après avoir bousillé une importante avance.

Les Patriots (4-2) ont ainsi infligé aux Chiefs (5-1) leur première défaite de la saison.

Tom Brady a récolté 340 verges de gains par la voie des airs et a lancé une passe de touché en plus d'en inscrire un au sol, récoltant sa 200e victoire en tant que quart partant, un record dans l'histoire de la NFL. Brady a également détrôné son ancien coéquipier Adam Vinatieri pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière et en éliminatoires combinées, soit un total de 227.

Les Patriots s'étaient forgé une avance de 24-9 avant la mi-temps, mais Patrick Mahomes a usé de sa magie et a dirigé l'impressionnante remontée des Chiefs en deuxième demie. Il a complété 23 de ses 36 passes pour des gains aériens de 352 verges dans sa première défaite à titre de quart partant. Il a envoyé trois de ses quatre passes de touché vers Tyreek Hill.

Mahomes a lancé deux interceptions dans la première moitié du match, mais a été imperturbable par la suite. Il a repéré Hill sur 75 verges pour niveler le pointage, alors qu'il restait un peu plus de trois minutes à écouler au quatrième quart.