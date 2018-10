Laurent Duvernay-Tardif victime d'une fracture du péroné

Dave Skretta Associated Press Kansas City, Missouri

Kansas City (5-0) a causé cinq revirements dont une interception transformée en touché par Chris Jones, dimanche, infligeant un revers de 30-14 aux Jaguars de Jacksonville.

Patrick Mahomes a cumulé 313 verges de passes. Il a de plus signé une course de touché de quatre verges, les premiers points du match.

Mahomes a toutefois été victime de deux interceptions, ses premières de la saison.

«Ça montre quel genre d'équipe nous sommes, a dit Mahomes. Je suis juste content que nous sortions gagnants d'un match où la défense a aussi bien joué.»

Kareem Hunt a récolté 87 verges au sol, dont un touché. L'escapade de Jones a été de 20 verges.

Harrison Butker a ajouté trois placements, dont une réussite de 42 verges.

Le garde Laurent Duvernay-Tardif a dû quitter en fin de match, victime d'une fracture du péroné gauche.

Les Chiefs ne connaissent pas encore la durée de son absence, mais on s'attend à ce qu'il puisse rejouer en 2018. On en saura peut-être davantage mercredi, quand le club va reprendre l'entraînement.

Le match a donné lieu à certains manquements à l'esprit sportif. Jones et son coéquipier Dee Ford ont été expulsés pour de l'inconduite.

«Il ne faut pas se laisser emporter par les émotions», a décrété l'entraîneur-chef des vainqueurs, Andy Reid.

Blake Bortles a peiné, malgré 430 verges aériennes. Il a commis quatre interceptions et a subi cinq sacs, dont un où le ballon est allé à l'adversaire.

Bortles a récolté une bonne part de ses verges quand le match n'était plus à la portée des siens. Les Jaguars (3-2) avaient un retard de 20-0 à la demie.

«Nous avons fait de bonnes choses mais les revirements, ça ne pardonne pas», a dit Bortles.

«Ils ont rapidement pris une bonne avance. Ils ont fait du beau boulot sur les troisièmes essais, a ajouté Doug Marrone, l'entraîneur-chef des Jaguars. Nous avons été mauvais à l'intérieur du 20 adverse, nous avons perdu des ballons et ils nous ont distancés. Il faut mieux jouer et comme entraîneurs, nous devons mieux diriger. Il faut se regrouper et se replacer.»

La première montée des Chiefs a donné le ton. Mahomes a orchestré une progression de 73 verges, complétant le travail avec sa course de touché.

Jacksonville a cheminé jusqu'à la porte des buts en début de deuxième quart, mais le club est reparti les mains vides à cause de deux passes ratées.

Sur le premier jeu de la montée d'après, Bortles a subi le sac qui a donné le ballon aux Chiefs. Sur le premier jeu de la poussée suivante, Jones a saisi la passe et a filé seul, portant le score à 20-0, avec 1:49 à écouler à la demie.

L'ailier rapproché Travis Kelce, des Chiefs, a obtenu 100 verges en cinq attrapés.

Les Chiefs auront un bon test à leur prochain match dimanche soir, à Foxborough.