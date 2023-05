(Viareggio) Par un temps froid et pluvieux, Magnus Cort a remporté la 10e étape du Tour cycliste d’Italie, mardi, pendant que Geraint Thomas a maintenu son emprise sur le maillot rose de leader.

Associated Press

Cort a devancé le Canadien Derek Gee et l’Italien Alessandro de Marchi à l’issue du parcours de 196 km à travers les Apennins toscans, de Scandiano à Viareggio sur la côte méditerranéenne. Tous trois faisaient partie d’une échappée.

Cort et Gee ont négocié le tracé en quatre heures 51 minutes 15 secondes, deux secondes de mieux que de Marchi.

Ce triomphe à permis à Cort d’ajouter le Giro à son palmarès de victoires lors d’étapes du Grand Tour, lui qui a gagné six étapes en carrière au Tour d’Espagne et deux au Tour de France.

Thomas s’était hissé en tête du classement général dimanche après que le favori Remco Evenepoel eut été forcé de se retirer à la suite d’un test positif au coronavirus. Evenepoel détenait une avance de 45 secondes sur Thomas.

D’autres cyclistes ont dû abdiquer à la suite de tests positifs à la COVID-19, incluant Domenico Pozzovivo et Rigoberto Urán.

Thomas a maintenu son avance de deux secondes sur Primoz Roglic après que les deux cyclistes eurent terminé la course de manière sécuritaire dans le peloton, dans des conditions affreuses, à 51 secondes de Cort.

Les conditions étaient exécrables dès le début de l’étape, avec de la pluie et des températures glaciales.

Il a même été question de modifier l’itinéraire au sommet de la principale ascension de la journée, le Passo delle Radici, de deuxième catégorie.

Les bus des équipes ont suivi les coureurs pendant un certain temps au cas où ils seraient nécessaires pour les transporter si les conditions empiraient, avant qu’il ne soit finalement décidé de courir l’étape comme d’habitude.

Cependant, les organisateurs de la course ont annoncé que l’étape 13 de vendredi vers l’arrivée au sommet à Crans-Montana sera raccourcie et que la montée de première catégorie du Passo del Gran San Bernardo sera supprimée en raison des chutes de neige et du risque d’avalanches.

La 11e étape de mercredi est un parcours de 219 kilomètres entre Camaiore et Tortona, avec trois ascensions de catégorie inférieure.

Le Tour d’Italie prendra fin le 28 mai à Rome.