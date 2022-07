Michael Matthews a devancé son plus proche rival de 15 secondes.

(Mende) Michael Matthews a filé seul vers la victoire lors de la 14e étape du Tour de France, samedi, après que le double champion en titre Tadej Pogacar eut échoué à resserrer l’écart derrière le meneur au classement général, Jonas Vingegaard.

Matthews a signé sa quatrième victoire d’étape en carrière cinq ans après avoir obtenu sa précédente en France.

L’Australien, un spécialiste des classiques d’un jour, faisait partie d’un groupe de 23 cyclistes qui s’est détaché du peloton principal après un début d’étape particulièrement nerveux au cours duquel plusieurs attaques ont été lancées entre Saint-Étienne et Mende.

Après avoir passé la majeure partie de la journée à l’avant du peloton, Matthews semblait sur le point de craquer lorsqu’il a été rattrapé par l’Italien Alberto Bettiol dans la dernière montée, mais sa résilience lui a permis d’orchestrer une contre-attaque fructueuse.

Matthews a éventuellement franchi le fil d’arrivée devant Bettiol et le Français Thibaut Pinot.

L’Ontarien Michael Woods fut le meilleur représentant de l’unifolié lors de cette étape en vertu de sa 18e place, à 4:45 de Matthews. Les Québécois Antoine Duchesne, Hugo Houle et Guillaume Boivin ont suivi aux 56e, 62e et 121e échelons, respectivement.

Alors qu’il restait environ 50 km à franchir, Matthews, de l’équipe BikeExchange-Jayco, s’est échappé en solitaire, réduisant du même coup le groupe de tête à quatre hommes.

Il a été rejoint en tête par Bettiol dans la Côte de la Croix Neuve, une courte, mais difficile, pente affichant un dénivelé de plus de 10 %. Ils ont ensuite négocié la descente au travers d’un aéroport, vers le fil d’arrivée.

Matthews s’est battu pour demeurer dans la roue de Bettiol, puis il a lancé sa contre-attaque à proximité du sommet avant de carrément le larguer.

La trêve dans le groupe des meneurs a été respectée jusqu’à la Côte de la Croix Neuve, lorsque Pogacar a lancé une attaque. Vingagaard n’a pas paru intimidé, et le duo a franchi le fil d’arrivée avec un retard de 12 minutes et 34 secondes sur Matthews.

Au classement général, Vingegaard dispose d’un coussin de deux minutes et 22 secondes sur Pogacar. Geraint Thomas, qui a été largué par le duo pendant l’ascension finale, est troisième, à 2:43.

Houle suit en 40e place au classement cumulatif, devant Woods (51e), Duchesne (93e) et Boivin (133e).

Avant la journée de repos accordée lundi, et le début de la dernière semaine d’activités dans la Grande Boucle qui sera marquée par une visite dans les Pyrénées et un contre-la-montre individuel avant de rejoindre Paris, l’étape de dimanche reliera Rodez à Carcassonne et favorisera les sprinters.