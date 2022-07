La Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) a remporté mercredi une deuxième victoire d’étape depuis le début du Tour d’Italie. Il s’agit également de sa quatrième présence dans le top-3 après six jours de compétition.

Vos s’est imposée au sprint en devançant la Belge Lotte Kopecky (SD Worx) et l’Italienne Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) pour mériter la victoire.

Seule Québécoise toujours en action au Giro féminin après le retrait d’Olivia Baril samedi dernier, Magdeleine Vallières-Mill (EF Education-Tibco-SVB) a terminé 32e (+54 secondes).

« Je me suis très bien sentie pendant toute l’étape. Aujourd’hui, on faisait cinq fois le même circuit où il y avait une montée de deux kilomètres. Chaque tour, je me retrouvais avec les meneuses après la montée. J’ai manqué un peu de jus dans le final, mais je suis satisfaite », a expliqué la cycliste de 20 ans.

Alors qu’elle travaillait principalement pour sa coéquipière Letizia Borghesi depuis le début du Tour, Vallières-Mill tournera maintenant son attention vers l’Américaine Krista Doebel-Hickok, experte des épreuves en montagne.

« On force pour Krista pour le classement général dans les prochaines étapes. Notre objectif est un top-10 et elle est actuellement 27e. C’est encore très possible parce qu’elle excelle en montagne. On y croit ! »

La septième étape, qui sera disputée jeudi, se terminera avec une montée de 10 kilomètres jusqu’à Passo Maniva.