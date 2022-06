(Copenhague) Les coureurs du Tour de France ont été invités à éviter les selfies et les autographes par rapport à la recrudescence des cas de COVID-19, a recommandé jeudi Christian Prudhomme, à la veille du départ de Copenhague.

Agence France-Presse

« Les messages que l’on fait passer aux coureurs, c’est de refuser les selfies et les autographes. On n’imaginait pas ça il y a encore un mois, c’est comme ça, il faut faire avec », a déclaré le directeur du Tour.

Le protocole anti-COVID-19 a été actualisé en début de semaine par l’Union cycliste internationale (UCI) et une demi-douzaine de coureurs, testés positifs, ont été remplacés.

« Le Tour de Suisse a été un vrai avertissement pour les équipes quand, à la surprise générale, une trentaine de coureurs ont dû rentrer chez eux. Sachant que le Tour de France est essentiel pour elles, les équipes ont serré la vis », a relevé le directeur du Tour.

« Il faudra des perches, des masques », a-t-il ajouté en invitant au respect des gestes-barrière pour approcher les coureurs. « On va distribuer 40 000 masques aux accrédités appelés à parler aux coureurs qu’il faut évidemment protéger ».

Interrogé par ailleurs sur la perquisition opérée jeudi matin auprès de l’équipe Bahrain, qui fait l’objet d’une enquête depuis le Tour 2021, Christian Prudhomme s’en est tenu à un constat auprès des journalistes qui l’interrogeaient : « On n’a pas eu du tout de nouvelles pendant un an, il y a eu silence radio. Je suis comme vous. »

Le directeur du Tour, en revanche, s’est félicité de l’accueil enthousiaste réservée par les Danois aux coureurs lors de la présentation des équipes jeudi à Copenhague.

« La ferveur est ici très impressionnante, elle est au moins aussi forte dans les villes départ et arrivée ou traversées par la course. J’ai dit aux élus et membres du comité d’organisation : “Le plus grand départ du Tour de France à l’étranger, c’était le Yorkshire en 2014… jusque-là. À vous de jouer maintenant !” C’est non seulement une grande ville, Copenhague, mais tout un pays qui attend le Tour de France. On va avoir trois étapes merveilleuses, avec des gens enthousiastes qui vivent la course et veulent montrer le meilleur de leur pays. »

Le Tour 2022 commence vendredi à Copenhague par un contre-la-montre, avant deux autres étapes au Danemark, samedi et dimanche, puis le transfert en France.