(Sutton) Un peu plus de 15 ans après la fin de leur rivalité sportive, Lyne Bessette et Geneviève Jeanson se sont réconciliées.

Simon Drouin La Presse

Leurs « retrouvailles » se sont produites par l’entremise de deux articles dans le numéro du 8 juillet 2018 de La Presse. En texte principal du cahier des Sports, sous la plume de Jean-François Tremblay, Jeanson racontait comment elle avait fait la paix avec son passé lié au dopage et tentait de se reconstruire.

Elle s’apprêtait à devenir entraîneuse-chef d’un studio d’entraînement que son amoureux ouvrait. En guise de conclusion de ce texte écrit au « je », elle souhaitait « ouvrir une autre porte » aux gens desquels elle s’était coupée en raison du contrôle exercé par son entraîneur André Aubut.

Lyne Bessette fait partie des personnes qui ont tenté en vain d’entrer en contact avec Jeanson durant sa carrière.

Mes courriels ne se rendaient jamais, quelqu’un devait bloquer tout ça. J’ai toujours essayé de communiquer avec elle, mais elle était comme dans un autre monde. Lyne Bessette

Ce 8 juillet 2018, un autre article traitait du Canada Man/Woman, un triathlon extrême présenté à Lac-Mégantic. Un entrefilet faisait état de la victoire de Bessette l’année précédente et de sa volonté de défendre son titre.

C’est comme ça que Bessette est tombée sur le témoignage personnel de Jeanson. Spontanément, elle lui a écrit un message sur Facebook.

« On n’était pas amies, mais je lui ai juste dit : “Félicitations pour ton gym, tu as l’air bien, contente de savoir que ta vie va bien.” Elle m’a répondu tout de suite. Elle m’a dit que ce serait le fun de se rencontrer et d’aller prendre un verre. »

La rencontre n’a encore jamais eu lieu, mais les deux cyclistes ont continué de s’écrire de façon sporadique.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Jeanson et Lyne Bessette en action en 2002

Bessette a-t-elle pardonné à son ex-rivale, suspendue 10 ans pour dopage à l’EPO ?

Quand j’ai communiqué avec elle, c’était comme pour lui dire : “Regarde, c’est correct.” Oui, j’ai eu de la haine par rapport à ça pendant longtemps. Mais je n’ai plus 23 ans, j’en ai 47. À un moment donné, tu changes, tu vois ça différemment. Tu comprends plus comment l’autre se sent, ce qu’elle a vécu.

Ce n’est pas nécessairement un pardon. C’est plus : “Je comprends ta situation et avant, je ne la comprenais pas.” C’est surtout ça. Lyne Bessette

Bessette se désole des mauvais traitements subis par Jeanson, qui accuse son ancien coach de l’avoir brutalisée et même violée.

« Pendant un moment, quand elle a arrêté de faire du vélo, elle était comme bizarre. C’était difficile. Elle était en maudit contre le monde entier. Mais là, elle est devenue une femme équilibrée. Elle a travaillé beaucoup sur elle-même. Ça ne peut pas être facile, ce qu’elle a vécu. C’est un ostie de fou, son coach. »

La championne paralympique de 2012, en tandem avec sa partenaire malvoyante Robbi Weldon, a eu une relation totalement à l’opposé avec son entraîneur Eric Van den Eynde. Les deux sont toujours amis.

« Geneviève est maintenant capable de parler publiquement de son expérience. Ça l’aide beaucoup et j’espère que ça va aider de jeunes femmes à réaliser que si elles sont dans une situation négative, elles peuvent s’en sortir. »

Bessette a appris récemment que Jeanson entendait participer à sa cyclosportive Les 100 à B7 à l’automne. Une occasion parfaite pour de véritables retrouvailles sur deux roues.