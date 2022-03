Après son accident

Egan Bernal affronte « la course la plus difficile » de sa vie

(Bogota) Près de vingt fractures, cinq opérations et la vie qui ne tient qu’à un fil : le champion cycliste colombien Egan Bernal a avoué jeudi disputer la « course la plus difficile » de sa vie, dans un message envoyé depuis son lieu de convalescence.