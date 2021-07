Cyclisme

Tour de France

Hugo Houle et Guillaume Boivin ont les yeux rivés sur les Champs-Élysées

Plus qu’une étape à faire au 108e Tour de France ! Après avoir pris part à la course contre-la-montre samedi, Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) sont fébriles à l’idée de franchir le fil d’arrivée sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris.