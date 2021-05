Membre de l’échappée du jour, l’Irlandais Dan Martin (Israel Start-up Nation) a su résister à la montée du Sega di Ala pour l’emporter en solo, mercredi, à la 17e étape du Tour d’Italie. Non loin derrière, le détenteur du maillot rose Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a connu quelques difficultés dans l’ascension finale, mais est parvenu à limiter les dégâts en prenant le septième rang, à 1 minute 23 secondes du vainqueur.

mathieu Fontaine

Sportcom

À moins de cinq kilomètres de l’arrivée, la pression a augmenté sur Bernal qui a vu le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) et le Britannique Simon Yates (BikeExchange) lancer plusieurs attaques. Leurs efforts ont finalement porté fruit quelques minutes plus tard, alors qu’Almeida (+13 secondes) a été le deuxième coureur à conclure la course, devant Yates, troisième au final (+30 secondes).

Épaulé par son coéquipier Daniel Felipe Martinez, Egan Bernal s’est quant à lui accroché à l’Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), cinquième du jour. Le Colombien conserve ainsi la tête du classement général provisoire avec une priorité de 2 minutes 21 secondes sur Caruso.

Fort de sa performance, Simon Yates a quant à lui bondi de deux échelons et occupe dorénavant le troisième rang, à 3 minutes 23 secondes de Bernal, qui prendra part à une neuvième étape de suite en rose jeudi.

La dernière ascension du parcours de 193 kilomètres a fait plusieurs victimes dans le groupe des meneurs, dont l’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et le Britannique Hugh Carthy (EF Education-Nippo), qui ont respectivement reculé de quatre et de deux places au classement.

De son côté, Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) s’est classé 65e de cette étape, à un peu plus de 23 minutes de Martin. Victime de problèmes gastriques la semaine dernière, le Québécois s’est dit complètement remis, ce qui est de bon augure à cinq jours de l’arrivée à Milan.

« Ç’a été une belle journée dans l’ensemble. Je me sens vraiment bien présentement et je l’ai constaté dans les montées aujourd’hui (mercredi). Depuis que mon estomac est revenu stable, je sens que je récupère vraiment mieux, alors je suis confiant pour les dernières étapes à venir », a indiqué celui qui pointe au 121e rang du classement général provisoire.

Une sortie de 231 kilomètres entre Rovereto et Stradella attend les coureurs jeudi, à l’occasion de la 18e étape de ce 104e Giro.