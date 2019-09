Hugo Houle a accepté une prolongation de contrat de trois ans d’Astana, a confirmé l’équipe kazakhe par voie de communiqué mercredi.

La Presse canadienne

Le Québécois âgé de 28 ans portera donc les couleurs d’Astana jusqu’à la conclusion de la saison 2022. Il s’était joint à la formation en 2018.

«Je me suis fait de nouveaux amis et j’aime l’ambiance au sein de l’équipe, a confié Houle. Je me sens très à l’aise ici et je sens que j’ai l’appui de la direction sportive, du personnel et de mes coéquipiers. Les deux dernières années sont passées très vite, et j’ai bien hâte de poursuivre mon aventure avec cette équipe.»

Selon Astana, le cycliste originaire de Sainte-Perpétue a démontré «qu’il est un très bon joueur d’équipe, toujours prêt à appuyer le meneur lors des classiques d’un jour ainsi que pendant des semaines lors des grands tours». Le directeur général d’Astana, Alexandr Vinokurov, n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son endroit.

«Il a démontré une très belle progression depuis deux ans ; il s’est amélioré pendant les classiques d’un jour et les étapes d’un grand tour, a-t-il dit. Je crois qu’il a le potentiel pour devenir un bon cycliste, qui peut obtenir de bons résultats pendant des étapes courtes, par exemple. Je suis ravi qu’il soit avec nous pour encore trois ans.»

Cette saison, Houle s’est signalé en finissant au cinquième échelon du classement cumulatif de la course arctique de Norvège. En 2018, il avait notamment terminé en quatrième place du Tour Poitou-Charentes et huitième au classement général du Tour du Danemark.

Houle participera la semaine prochaine aux Grands Prix cyclistes de Québec (13 septembre) et de Montréal (15 septembre), les seules courses d’un jour de l’UCI WorldTour en Amérique du Nord. Il prendra ensuite part aux Championnats du monde de cyclisme sur route, du 22 au 29 septembre, à Harrogate, au Royaume-Uni.