PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS

(Monte-Carlo) Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé vendredi le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco, 8e manche du Championnat du monde de Formule 1.

Agence France-Presse

Le septuple champion du monde a dominé l’Australien Oscar Piastri (McLaren) et son coéquipier et compatriote chez Mercedes, George Russell, 3e.

Le Britannique Lando Norris a pris le 4e temps au volant de la deuxième McLaren de la grille repeinte aux couleurs du drapeau brésilien en hommage à la légende Ayrton Senna, mort il y a 30 ans sur le circuit d’Imola en Italie.

Senna reste à ce jour le pilote comptant le plus de victoires à Monaco, six dont cinq décrochées avec McLaren (entre 1989 et 1993).

Le Monégasque Charles Leclerc a complété le top 5 de cette séance d’une heure. Au volant de sa Ferrari, il espère décrocher dimanche sur ses terres son premier succès en F1, qui lui échappe depuis ses débuts dans l’élite, en 2018.

L’autre Ferrari, celle de l’Espagnol Carlos Sainz, a terminé 10e.

Le triple champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen, n’était que 11e sur la feuille des temps à l’issue de ces premiers essais, devant son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez.

Contrairement à plusieurs de leurs concurrents, les deux pilotes Red Bull n’ont toutefois pas piloté en pneus tendres, se contentant de pneus médiums moins rapides pour établir leur meilleur chrono.

Jeudi, Verstappen avait néanmoins prévenu que Monaco était « l’une des pistes les plus difficiles » pour Red Bull. « Monaco n’est jamais très simple, même lorsqu’on est censé avoir la meilleure voiture, c’est un circuit très délicat pour que tout fonctionne comme il faut », avait-il expliqué.

Ces premiers essais ont été marqués par un seul drapeau rouge brandi en fin de séance, quand le Chinois Zhou Guanyu (Sauber) est venu toucher les barrières aux abords du circuit, répandant des débris sur la piste. Le temps de nettoyer le tracé, la séance a pu reprendre pour les dix minutes restantes.

Une deuxième séance d’essais libres est programmée vendredi après-midi à partir de 17 h locales. La troisième et dernière séance aura lieu samedi à 12 h 30 avant les qualifications programmées à 16 h.

À Monaco, Verstappen visera samedi une neuvième position de tête de rang à l’issue des qualifications, synonyme de record absolu. S’il y parvenait, le champion en titre effacerait un record vieux de 35 ans, qu’il codétient depuis le GP d’Émilie-Romagne la semaine dernière avec Ayrton Senna.