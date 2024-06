« Je pense que c’est la partie la plus plaisante pour les gens qui regardent, de dire “qui va gagner ce week-end ?” plutôt que “il va gagner encore”. »

Plusieurs se sont lassés, la saison dernière, de la domination de Max Verstappen et Red Bull. Jusqu’à il y a un peu plus d’un mois, on croyait encore qu’aucune autre équipe n’arriverait à sérieusement menacer le triple champion en titre cette année.

Puis Lando Norris a gagné à Miami. Et Charles Leclerc à Monaco. Ils s’ajoutaient à Carlos Sainz fils, qui avait déjà triomphé au Grand Prix d’Australie en début de campagne.

Soudainement, pour la première fois depuis 2021, trois Grands Prix consécutifs ont été remportés par trois pilotes différents. Il serait bien naïf d’affirmer que Verstappen est menacé pour le titre, mais pour la première fois en deux ans, l’issue des courses semble un peu moins prévisible. Et le spectacle est plus intéressant. C’est l’opinion de Lando Norris, qui a exprimé sans détour son bonheur devant cette compétition en piste, jeudi après-midi, dans les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve.

C’est bon pour nous tous. Tu as de l’espoir, tu sais que tu as une chance au moins. C’est plaisant. Je pense que c’est mieux pour les partisans, pour les gens qui regardent. Lando Norris

« Pour moi, pour Oscar [Piastri, son coéquipier], pour tous les pilotes sur la grille, ou du moins les gars qui conduisent les six meilleures voitures, on arrive au circuit en se disant : peut-être que c’est notre week-end. […] Ça fait en sorte que tout le monde pousse encore plus, prend un peu plus de risques, et retire un peu plus de lui-même. »

« Quand tu sais que tu peux gagner un trophée, ça représente toujours un peu plus, n’est-ce pas ? C’est excitant pour moi. C’est excitant pour l’équipe. Et c’est encore plus excitant pour tous ceux qui regardent. »

Ne rien changer

Quelques semaines ont passé depuis la première victoire en carrière de Norris. Souvenons-nous qu’il a profité d’une rare erreur de Max Verstappen et d’une voiture de sécurité apparue au bon moment pour finir avec 7 secondes d’avance sur « Mad Max » à Miami.

Depuis, il a réussi une deuxième place en Italie et une quatrième place à Monaco. Le voici donc au troisième rang des pilotes à 113 points, à quelque 25 points de Charles Leclerc et à 56 de Verstappen.

Bien sûr, il conduit aussi une voiture désormais capable de rivaliser avec les meilleures. Depuis les améliorations apportées à la voiture en Autriche l’année dernière, au mois de juillet, ça n’arrête plus de bien aller pour McLaren.

Même s’il est désormais un champion de Grand Prix, il n’est pas question pour Norris de changer quoi que ce soit à sa façon de voir les choses et d’approcher les courses. On ne change pas une formule gagnante, dit-on.

« Du moment où tu essaies de trop changer les choses, c’est là que tu commences à sentir la pression ou les nerfs », a expliqué le Britannique de 24 ans. « Je fais la même chose qu’avant : je vais sur la piste, je regarde les données, j’essaie de conduire aussi vite qu’avant. Je me bats juste pour une position plus haute. Naturellement, ça vient avec un peu plus de pression quand tu es en qualifications et que tu essaies d’obtenir une position de tête et tout ça, mais ça ne change pas grand-chose en même temps. »

« C’est vraiment important que je sois à l’aise dans la voiture, confiant, et que je ne réfléchisse pas trop. C’est juste un meilleur sentiment de se battre pour un top 3 ou une victoire. Il y a plus d’excitation et une plus grande motivation. »

À Montréal, ce week-end, les pilotes pourraient avoir à composer avec des conditions changeantes, ce qui n’inquiète pas le moins du monde le pilote de McLaren. S’il précise que la voiture papaye ne possède pas « le meilleur DRS » et qu’elle pourrait donc perdre « un peu de vitesse sur un tour comparativement à Ferrari et Red Bull », il refuse de s’avancer sur l’équipe favorite pour remporter les honneurs.

« Avec les vibreurs, qui font grandement partie du circuit ici, ce sera serré. C’est impossible pour moi de dire si ce sera nous, Ferrari ou Red Bull à l’avant. »

Et c’est parfait comme ça. Comme il l’affirme lui-même, « c’est ce qui fait que c’est excitant ».