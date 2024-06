Selon Motorsport, le PDG de la F1 Stefano Domenicali a présenté ses excuses aux équipes après les différents ratés lors du dernier Grand Prix de F1 présenté à Montréal.

La Presse

Les points d’achoppement n’ont évidemment pas manqué de faire les manchettes hors des pistes. Le magazine spécialisé cite en premier lieu une rupture de communication entre le circuit et la police qui a empêché des membres des équipes et des spectateurs d’accéder au site vendredi et samedi.

Les autorités ont en effet bloqué certains points d’accès en raison de l’engorgement sur l’île Notre-Dame.

Parmi les autres enjeux soulevés, il y a l’inondation de certaines unités d’accueil et d’espaces de télédiffusion lors de l’épisode de forte pluie et de grêle. Les stationnements VIP ont aussi été transformés en mares de boue par la pluie.

Il faut aussi ajouter la mauvaise information relayée par la STM à l’effet que les essais libres de vendredi avaient été annulés en raison de la pluie. Autre point de contention : les partisans qui ont envahi la piste après la fin de course, apparemment un enjeu récurrent.

Motorsport a précisé que le promoteur Octane a reçu les critiques de la FIA. On lui demande notamment de revoir la gestion des points d’accès, et d’améliorer les paddocks et certaines infrastructures, entre autres choses.