Yuki Tsunoda restera chez RB en 2025. L’équipe en a fait l’annonce samedi, à une trentaine de minutes du début des qualifications du Grand Prix du Canada.

« C’est un bon sentiment de décider de la suite des choses pour moi aussi rapidement dans l’année », a dit le principal intéressé dans un communiqué diffusé par l’écurie. « L’équipe a un grand projet de développement devant elle et je suis excité d’en faire partie. C’est plaisant de savoir que tout le monde apprécie mon travail et que l’équipe croit que je peux aider à avancer sur la grille. »

Tsunoda, qui fait preuve d’une belle constance encore cette saison, a terminé dans les points dans cinq des huit courses de la campagne jusqu’ici. Ses meilleurs résultats sont deux septième place en Australie et à Miami.

« Le pas vers l’avant qu’il a fait cette saison est simplement phénoménal et il continue de nous surprendre tous, course après course », de dire le directeur d’équipe, Laurent Mekies.

« Sa vitesse naturelle, à laquelle il a maintenant ajouté une approche beaucoup plus mature, ne fait aucun doute. Cette combinaison fait de lui un pilote très rapide et constant, ainsi qu’un excellent joueur d’équipe. Nous continuons à mieux comprendre ce dont il a besoin de notre part et vice versa, nous progressons donc ensemble. »