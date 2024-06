Avant de devenir un pilote de Formule 1, Lance Stroll a dû gravir les échelons du sport automobile, comme tout le monde. Et pour y arriver, il a reçu, pendant 10 ans, l’aide de celui qui a été son entraîneur, puis son mentor, son ami et son « grand frère » : Hugo Mousseau.

On rejoint Mousseau dans les paddocks, devant les quartiers d’Aston Martin, après la troisième séance d’essais libres samedi. À notre arrivée, sa femme et lui sont en discussion avec Marilou Bélanger, la copine du pilote québécois.

Hugo Mousseau est de ceux qui ont côtoyé Lance Stroll alors qu’il était encore tout jeune. Il nous parle d’un enfant pas nécessairement timide, mais qui « aimait faire ses petites affaires ». « Je pense que c’est encore comme ça aujourd’hui, dit-il. C’est quelqu’un qui voulait toujours performer plus. Il ne prenait jamais de pause. Ce n’était jamais assez. »

Stroll avait 8 ans quand il a commencé à rouler « pour le plaisir » au SH Karting, à Saint-Charles-sur-Richelieu, le samedi matin. À l’époque, Mousseau, 24 ans, était responsable du développement des pilotes.

« Quand il a commencé à s’enligner dans les courses, on a vu qu’il aimait ça et qu’il était très doué en partant. Là, il s’est tout de suite joint à notre équipe et [je l’ai pris] sous mon aile. »

Un passionné ? « Absolument. Lance, c’est un pilote de course. C’est juste ça qu’il aime faire et c’est juste ça qu’il fait. »

Rapidement, Mousseau a compris qu’il avait affaire à un pilote différent, qui se démarquait par sa vitesse.

PHOTO GREGORY HEIRMAN, ARCHIVES FOTOFORMULAK Hugo Mousseau et Lance Stroll, à l’époque du karting

« Il y en a plein, des bons pilotes. Mais des pilotes qui vont vite rapidement, il n’y en a pas énormément. Lui, c’est un pilote qui va vite rapidement. En Formule 1, c’est une autre histoire. […] Mais dans une catégorie où on est dans une situation spec, c’est-à-dire où tout le monde a les mêmes karts, les mêmes moteurs, les mêmes voitures, les mêmes possibilités d’ajustement… C’est un pilote dominant. »

Mousseau a été l’entraîneur de Stroll en karting pendant cinq ans, de 2008 à 2013. Ensemble, ils ont gagné partout où ils sont passés : au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ils passaient, en moyenne, 225 jours par année ensemble. « C’était énorme », lâche-t-il.

En 2014, Stroll a fait le saut du karting à la monoplace, en Formule 4, puis en Formule 3. Le rôle de Mousseau, comme la carrière de son protégé, a évolué.

« Quand on est passés à la voiture, j’étais son mentor, son soutien moral, son organisateur. On voyageait ensemble. »

« Mentalement très fort »

Quand Stroll a fait sa place en Formule 1, en 2017, Hugo Mousseau a cessé de voyager au même rythme. Sa femme et lui attendaient leur troisième enfant à l’époque. Le pilote a proposé à son mentor de le suivre dans cette nouvelle aventure, mais il a refusé. « J’avais fait mon travail », dit-il.

Mousseau est néanmoins resté disponible pour Stroll pendant environ un an et demi. Le pilote, qui avait maintenant 18 ans, pouvait l’appeler n’importe quand. « C’était une transition », explique Mousseau.

Les deux hommes sont toujours en contact aujourd’hui. Mousseau est à la fois un ami et un mentor. Ils parlent tantôt de performance, tantôt des « choses de la vie, des émotions ».

Parfois, on parle juste de la game de hockey qui s’est jouée la veille ! […] Je suis un grand frère. Hugo Mousseau

Quand on demande à Mousseau de nous parler de l’évolution de son poulain au fil des années, il nous décrit un individu « mentalement très fort ». « Très, très fort », insiste-t-il.

« Lance est quelqu’un qui a eu une forte éducation, quand même très stricte. Il a fallu qu’il compose avec son nom, sa situation et ses désirs de réussir en Formule 1. […] Toujours regarder, au loin, les objectifs qu’on veut atteindre, c’est une force. Il est juste devenu plus fort à faire ça tout au long de sa carrière. »

« Un bon trip »

Lance Stroll fait souvent l’objet de commentaires mesquins et désobligeants. Si Mousseau préfère ne pas se prononcer sur l’opinion des partisans de F1 à l’endroit du pilote, il rappelle que « Lance est où il doit être parce qu’il a travaillé pour être là ». « On ne peut pas juger un livre juste par le titre », se contente-t-il d’ajouter.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Lance Stroll, lors des essais libres de samedi

L’homme de 40 ans insiste : Stroll a sa place chez Aston Martin, quoi qu’en pensent certains. « Il est capable d’amener l’auto au maximum de ce qu’elle est probablement capable de faire. »

Mousseau sera aux premières loges pour la course, dimanche. Quoi qu’il arrive en piste, il est fier de voir son protégé au sommet du monde de la course automobile et garde de précieux souvenirs des 10 ans passés à ses côtés.

« C’est un bon trip qu’on a eu ! »