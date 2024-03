(Jeddah) Red Bull espérait faire oublier sur la piste les tensions nées de l’affaire Horner, mais malgré la nouvelle pole position décrochée par Max Verstappen vendredi à Jeddah, le feuilleton a rebondi, car Helmut Marko est lui aussi visé par une enquête interne.

Après que le directeur de l’écurie Christian Horner a été blanchi la semaine dernière d’accusations de « comportement inapproprié » proférées par une employée, qui a été suspendue par Red Bull jeudi, c’est l’influent conseiller historique Helmut Marko qui est maintenant dans la tourmente.

« Une enquête interne a été ouverte par la maison mère Red Bull et cible Helmut Marko qui est suspecté d’être à l’origine des fuites dans la presse dans le cadre de l’affaire Horner », a indiqué une source ayant connaissance du dossier vendredi à l’AFP.

Interrogé par la chaîne de télévision autrichienne ORF, Helmut Marko a laissé entendre qu’une suspension n’était pas exclue.

« La possibilité théorique existe toujours. Je dirais que c’est difficile à juger… disons qu’en fin de compte, je déciderai moi-même de ce que je fais », a-t-il déclaré. « C’est un dossier très complexe. Encore une fois, on veut la paix dans l’équipe. Ce championnat sera suffisamment difficile avec 24 Grands Prix et on doit se concentrer là-dessus. »

Lors de la deuxième manche de la saison ce week-end en Arabie saoudite, l’écurie championne du monde entend poursuivre sur la lancée de la course inaugurale à Bahreïn où Max Verstappen, s’était imposé brillamment devant son coéquipier Sergio Pérez.

La pole position du Néerlandais, triple champion du monde en titre, et la troisième place du Mexicain vendredi lors des qualifications laissent présager d’un nouveau doublé de l’équipe autrichienne samedi à Jeddah…. mais il pourrait bien être éclipsé par les tensions internes.

Ce nouveau rebondissement intervient seulement 24 heures après l’annonce de la suspension de l’accusatrice de Christian Horner, une sanction qui est une conséquence directe des investigations menées par la firme, avait indiqué jeudi à l’AFP cette même source.

« Une plainte a été réalisée, elle a été examinée de près et elle a été rejetée. À partir de là, on doit passer à autre chose », avait pour sa part affirmé Horner jeudi en conférence de presse.

Max Verstappen soutient Marko

Le mari de l’ex-Spice Girl Geri Halliwell n’avait cependant pas manqué de revenir sur les critiques de Jos Verstappen, le père de Max, adressées à son endroit juste après la victoire écrasante de son fils à Sakhir.

Le Néerlandais de 52 ans, lui-même ancien pilote de F1, avait affirmé dans la presse que l’équipe Red Bull allait « exploser » si Horner restait en poste.

Il s’exprimait après que l’affaire se voyait relancée par l’envoi d’un courriel anonyme – contenant notamment des messages WhatsApp prétendument écrits par Horner – aux journalistes suivant la F1, à des responsables du sport automobile ou encore à des écuries concurrentes.

Plusieurs équipes avaient auparavant dénoncé un manque de transparence lors de l’enquête interne. Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, avait ainsi réclamé « plus de transparence » dans cette affaire, pendant que Zak Brown, PDG de McLaren, affirmait que « beaucoup de questions sont restées sans réponse ».

« J’ai parlé à Jos (Verstappen) samedi après le Grand Prix. Dans l’intérêt de tout le monde, nous nous sommes mis d’accord sur le fait de passer à autre chose, de se concentrer sur le futur », avait souligné Horner jeudi, espérant enfin une accalmie.

Elle n’aura duré que quelques heures et la mise en cause de Helmut Marko. Car Max Verstappen, qui a souvent lié son destin chez Red Bull à celui de l’ancien pilote autrichien dont il est très proche, ne s’est pas fait attendre.

« J’ai toujours dit dans l’équipe, aux gens haut placés, qu’il occupait une part importante dans toutes mes prises de décision et pour mon futur dans l’équipe, donc c’est très important qu’il reste dans l’équipe. C’est important de rester soudé, car je pense que si on perd un tel pilier, ce sera un gros problème pour l’équipe et pour moi donc Helmut doit rester », a martelé le Néerlandais en conférence de presse.