Vos amis adorent la Formule 1, mais vous peinez à échanger avec eux sur le sujet ? Vous n’avez pas encore eu le temps d’écouter tous les épisodes de la dernière saison de Drive to Survive ? Cet article est pour vous. Alors que la nouvelle saison de F1 s’amorce dimanche avec le Grand Prix de Bahreïn, La Presse vous aide à vous mettre à jour.

Lance Stroll, seul Canadien sur la grille

Au cours des trois dernières saisons, deux des 20 pilotes sur la grille étaient Canadiens : le Québécois Lance Stroll chez Aston Martin et le Torontois Nicholas Latifi chez Williams. Ce n’est plus le cas en 2023. Latifi, qui n’a réussi que 9 points en trois campagnes, a été remplacé par l’Américain Logan Sargeant.

Stroll est donc le seul représentant de l’unifolié. Le pilote de 24 ans est passé bien près de ne pas prendre part au premier Grand Prix de la saison après s’être blessé à un poignet lors d’un entraînement. Il a raté les essais hivernaux.

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lawrence Stroll et son fils Lance, jeudi au circuit de Sakhir, à Bahreïn

À quoi peut-on s’attendre de Stroll et, plus largement, d’Aston Martin cette saison ? La réponse à cette question est moins claire cette année. L’écurie vise à mener le milieu de peloton. Le nouveau coéquipier de Stroll, le double champion du monde Fernando Alonso, a d’ailleurs surpris tout le monde en terminant premier à la deuxième séance d’essais libres, vendredi. Stroll a terminé sixième, devant Lewis Hamilton. Voilà qui promet pour samedi et dimanche !

Une bataille à trois ?

Max Verstappen a complètement dominé la saison 2022 au volant de sa Red Bull pour décrocher son deuxième championnat consécutif. Initialement, on s’attendait à une chaude lutte avec Hamilton, mais Mercedes a éprouvé des problèmes avec sa voiture tout au long de la campagne. Si bien qu’Hamilton, septuple champion du monde, n’a pas gagné une seule course. Son coéquipier, George Russell, a mieux fait avec une quatrième place au championnat.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Mercedes sera-t-elle de retour dans la course au titre cette saison ? Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a promis une voiture plus performante. « Nous serons compétitifs. Nous ignorons cependant à quel moment », a-t-il indiqué lors du dévoilement de la nouvelle voiture toute noire, il y a quelques semaines.

Et puis il y a Ferrari. L’arrivée de Frédéric Vasseur comme directeur pourrait aussi changer l’allure de la lutte au sommet. L’an dernier, le Monégasque Charles Leclerc avait superbement commencé la saison en remportant deux des trois premiers Grands Prix, mais les stratégies douteuses de la Scuderia lui ont nui à de nombreuses reprises par la suite. Leclerc, vice-champion du monde, aspirera au titre si Ferrari prend de meilleures décisions et que sa monoplace est plus fiable.

Les petits nouveaux

Trois nouveaux pilotes font leur arrivée sur la grille cette saison. Le nom à retenir en premier est celui d’Oscar Piastri. C’est lui qui remplace Daniel Ricciardo chez McLaren. L’Australien de 21 ans au talent prometteur sera intéressant à voir à l’œuvre dès cette saison.

PHOTO RULA ROUHANA, REUTERS Oscar Piastri

Autrement, Nyck de Vries (avec un y, c’est exact) sera le coéquipier de Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Il a pris la place de Pierre Gasly, parti chez Alpine. De Vries, 28 ans, a disputé sa première course en F1 la saison dernière en tant que substitut chez Williams. Il a très bien fait avec une neuvième place au volant d’une des voitures les moins performantes de la grille. Cet échantillon lui a valu une titularisation chez AlphaTauri.

Chez Williams, Logan Sargeant remplace Nicholas Latifi. Sargeant, 22 ans, est le premier Américain sur le circuit en huit ans. Il conduira néanmoins une voiture peu compétitive.

Notons aussi le retour de Nico Hülkenberg en F1, chez Haas.

Vingt-trois escales

Pour la première fois de son histoire, le calendrier de F1 comporte 23 Grands Prix cette saison. Celui du Canada, à Montréal, est le neuvième et aura lieu du 16 au 18 juin.

Trois courses se dérouleront aux États-Unis, alors qu’un nouveau Grand Prix à Las Vegas a été ajouté à ceux de Miami et du Texas. À Vegas, la course se déroulera dans la nuit du samedi au dimanche.

Par ailleurs, les amateurs auront droit à six courses sprint (Azerbaïdjan, Autriche, Belgique, Qatar, Texas et Brésil). C’est trois de plus que l’année dernière. Ces courses, d’une distance de 100 km, ont lieu le samedi. Elles remplacent la séance de qualification habituelle et définissent l’ordre de la grille de départ pour le Grand Prix le lendemain.

Cela étant dit, bon premier Grand Prix !