Des pilotes critiquent le système de pénalités et veulent des changements

(Sao Paulo) Des pilotes de Formule 1 sont frustrés du système de points de pénalité en place alors que des règles plus strictes cette saison les placent dans une position où ils pourraient se voir imposer une disqualification d’une course.

Mauricio Savarese Associated Press

Pierre Gasly, l’un des deux pilotes chez AlphaTauri, n’est qu’à deux points d’une exclusion. Jeudi, à la veille du début des activités en marge du Grand Prix du Brésil, il a affirmé qu’il fait face à une situation difficile.

Gasly occupe le premier rang en F1 avec 10 points de pénalité. Or, un pilote doit rester à l’écart pendant une course s’il amasse 12 points de pénalité pendant une période de 12 mois.

« Je ne mentirai pas, il s’agit d’une situation très déplaisante et pas mal délicate. D’une certaine manière, c’est un peu gênant de me retrouver dans une position où je pourrais être exclu d’une course après la saison que j’ai eue », a commenté Gasly.

Il y a deux semaines, lors du Grand Prix du Mexique, Gasly a été sanctionné pour avoir quitté la piste lors d’une bagarre avec le Québécois Lance Stroll (Aston Martin).

La dernière course de Gasly avec AlphaTauri sera celle du 20 novembre à Abou Dabi. La saison prochaine, il portera les couleurs de l’écurie Alpine.

Gasly a demandé à la F1 d’alléger la réglementation, une suggestion que plusieurs autres pilotes ont appuyée.

« La réglementation, de la façon dont elle est écrite en ce moment, est pas mal rigide pour les pilotes, avec des pénalités assez sévères même si elles ne sont pas toutes liées à du pilotage dangereux », a fait remarquer Gasly.

« Il y a eu beaucoup de discussions pour essayer de trouver une solution. »

Le Français de 26 ans a aussi mentionné qu’il sera extrêmement prudent sur le circuit d’Interlagos pour « éviter de se retrouver dans une situation stupide » où il écopera une suspension d’une course.

« Ce serait terrible pour moi et (ce n’est) certainement pas la manière que je voyais le sport en grandissant. Je ne pense pas que c’est la bonne approche », a également déclaré Gasly, 14e au classement des pilotes avec 23 points.

Le système de points de pénalité en F1 a été mis en place au début de la saison 2014, mais jamais un pilote n’a accumulé les 12 points menant à une disqualification.

Cette année, toutefois, les commissaires de course ont appliqué les règles d’une manière plus stricte que lorsqu’elles ont été instaurées pour la première fois. De plus, le nombre de courses est passé de 19 en 2014 à 22 cette saison.

Selon Valtteri Bottas (Alfa Romeo), « il y a eu de bonnes discussions » avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA) au sujet des pénalités.

« Je ne pense pas que Pierre mérite d’être dans ce genre de situation. À la limite », a soutenu Bottas, 10e au classement des pilotes avec 47 points.

« C’est la règle en ce moment, mais ce qui importe, c’est ce qu’on va faire à ce sujet dans le futur. »

Alexander Albon (Williams) a exprimé l’avis que certaines des pénalités qu’il a reçues cette année étaient justes, mais pas toutes. Depuis mars, il s’est vu imposer sept points de pénalité.

« Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Et je comprends qu’il faut punir les pilotes s’ils font des choses dangereuses. »

Lors de leur conférence de presse commune, Gasly, Albon et Bottas ont fait savoir que les pilotes et les dirigeants de la FIA vont discuter du dossier au cours du week-end à Sao Paulo.

« Donc, nous allons en discuter, je pense qu’il y aura un changement. Mais nous avons déjà les points sur notre licence ; alors, que va-t-il se passer par la suite ? », a demandé Albon.

« Même si nous faisons des progrès vers l’année prochaine, est-ce que les points que nous avons reçus lors de courses précédentes vont rester ? »

Mick Schumacher (Haas), qui a reçu un seul point de pénalité cette saison, est l’un des rares pilotes qui ne critiquent pas le système actuel.

« Ça ne me dérange pas », a déclaré le fils de Michael Schumacher, sept fois vainqueurs du championnat du monde des pilotes de F1.

L’Allemand de 23 ans, actuellement 16e au classement des pilotes avec 12 points, n’est toujours pas assuré d’avoir un volant en F1 l’année prochaine.