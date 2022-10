« C’est comme ça qu’on fait les choses à la mexicaine ! » Le pilote Red Bull Sergio Pérez a décroché sa deuxième victoire de la saison au terme d’une course nocturne tout sauf ordinaire, dimanche, à Singapour. Le Québécois Lance Stroll a quant à lui réussi son meilleur résultat de la saison, une 6e place.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

« C’était ta meilleure course à vie, mon ami ! C’était sensationnel ! » a lancé un des membres de l’écurie britannique au micro de Pérez, une fois le drapeau à damiers brandi.

Le Mexicain de 32 ans, qui partait deuxième sur la grille, a devancé Charles Leclerc dès le départ et a réussi à maintenir sa position tout au long de la course, pilotant sans faute dans des conditions de piste difficiles après une forte pluie. Pérez affichait le plus grand des sourires en sortant de sa monoplace ; disons que cette victoire, qui arrive plus de trois mois après celle de Monaco en mai, lui fera un bien fou.

PHOTO LILLIAN SUWANRUMPHA, AGENCE FRANCE-PRESSE Sergio Pérez

« C’était ma meilleure performance [en carrière], a-t-il laissé tomber au micro de la F1. Les trois derniers tours étaient tellement intenses. J’ai tout donné pour obtenir la victoire aujourd’hui. »

Leclerc, qui a tenté par tous les moyens de doubler un Pérez en très grande forme, a dû se contenter de la deuxième place, suivi de son coéquipier Carlos Sainz fils. Voilà quatre mois que l’on n’avait pas vu les deux Ferrari sur le podium.

« J’ai poussé tout le long, a dit le Monégasque dans une entrevue d’après-course particulièrement succincte. J’ai eu un mauvais départ, ce qui nous a fait reculer. J’ai un peu dérapé et j’ai perdu. […] C’était une course difficile. »

Lando Norris et Daniel Ricciardo ont respectivement conclu aux 4e et 5e rangs ; des résultats qui seront certainement bienvenus chez McLaren. La joie ne sera pas moindre non plus chez Aston Martin, qui a récolté un total de 12 points. C’est la première fois depuis le Grand Prix du Qatar, en 2021, que Stroll finit 6e. Son coéquipier, Sebastian Vettel, a pris le 8e rang.

Max Verstappen, qui avait de très minces chances de concrétiser son deuxième championnat ce week-end, a finalement connu une de ses plus difficiles courses de la saison. Huitième sur la grille de départ, il a perdu six positions en raison d’un lent départ, avant de tranquillement remonter la pente. Des ennuis dans le dernier tiers de la course l’ont toutefois fait dégringoler au classement ; il a terminé au 7e rang.

Lewis Hamilton (Mercedes) et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont complété le top 10.

En résumé

Le départ, qui devait être donné à 7 h 30, a finalement eu lieu à 9 h 10 en raison de la pluie battante qui tombait sur Singapour. Sur une piste encore humide, plusieurs pilotes ont éprouvé des problèmes d’adhérence dans les virages et ont été sortis de piste. Au 36e tour de 61, six pilotes avaient été forcés à l’abandon.

Le tableau à l’avant est resté le même jusqu’à la mi-course : Pérez suivi de Leclerc, puis Sainz fils flanqué de Hamilton.

Dès le 7e tour, un contact en fond de peloton entre Nicholas Latifi (Williams) et Zhou Guanyu (Alfa Romeo) a forcé les deux pilotes à l’abandon et la sortie de la voiture de sécurité. Le peloton a été regroupé, mais la relance au 11e tour n’a pas créé beaucoup d’action.

Au 20e tour, seul Verstappen avait offert aux amateurs quelques dépassements à se mettre sous la dent. C’est au tour suivant que les pilotes ont commencé à tomber comme des mouches. Le moteur de Fernando Alonso (Alpine) – qui devenait dimanche le pilote avec le plus grand nombre de courses à son actif, soit 350 – a rendu l’âme. Alex Albon (Williams) et Esteban Ocon (Alpine) ont aussi abandonné par la suite.

Ce fut ensuite le tour de Lewis Hamilton de perdre le contrôle dans un virage. Le Britannique est toutefois revenu dans la course, se faufilant au 5e rang entre Lando Norris et Max Verstappen, avant d’entrer aux puits pour un changement d’aileron. Il en est ressorti 9e.

Au 36e tour, une collision de Yuki Tsunoda forçait encore l’entrée en scène de la voiture de sécurité. Norris et Ricciardo en ont profité pour passer aux puits, ce qui leur a permis de maintenir leur position respective. À la relance, Verstappen avait réussi à doubler Norris pour prendre le 4e rang, mais il a passé tout droit dans le virage. Il est revenu en piste, mais a éprouvé des ennuis et dégringolé au classement.

Le prochain Grand Prix, celui du Japon, aura lieu le week-end prochain. Verstappen (341), qui détient toujours 104 points d’avance sur Leclerc et 106 sur Pérez, aura une autre chance de s’assurer du championnat des pilotes.