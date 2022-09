PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS

(Monza) Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l’Espagnol Carlos Sainz ont réalisé les meilleurs temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, 16e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi à Monza.

Agence France-Presse

Les écuries et les spectateurs ont observé une minute de silence en hommage à la reine Élisabeth II, décédée jeudi, dix minutes avant le départ de ces essais. Une autre minute de silence devrait être respectée avant la course dimanche.

Sur l’Autodrome de Monza, qui fête son 100e anniversaire ce week-end, les Ferrari espèrent retrouver la victoire après quatre succès d’affilée pour Max Verstappen (Red Bull), largement leader du championnat avec 109 points d’avance sur Leclerc.

Après la première heure sur ce « Temple de la vitesse », Ferrari peut avoir le sourire : elle a placé ses pilotes en tête du classement, devant les Mercedes, et relégué Verstappen à la 5e place et Sergio Pérez, son équipier, à la 14e.

Plus important que ces chronos pour le moment anecdotiques, Verstappen et Pérez seront pénalisés sur la grille de départ dimanche, respectivement de cinq et dix places, pour un changement de moteur à combustion interne.

Sainz sera lui pénalisé plus lourdement et partira de derrière, ayant changé plus de pièces sur sa monoplace, tout comme Lewis Hamilton.

Ces pénalités pourraient faire le bonheur de Leclerc, qui n’a plus gagné depuis l’Autriche le 10 juillet.

Par ailleurs, les pilotes de réserve italien Antonio Giovinazzi et néerlandais Nyck de Vries ont participé à cette séance d’essais, respectivement pour Haas et Aston Martin.

1re séance d’essais libres