« Ce matin, je pense qu’il y a plus de monde que d’habitude au métro ! », lance François Dumontier en souriant, jeudi, alors qu’une masse de spectateurs fait son arrivée devant les paddocks au circuit Gilles-Villeneuve, à l’occasion de la journée portes ouvertes.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le promoteur du Grand Prix du Canada se promène dans la ligne des puits et rencontre les amateurs, dont plusieurs sont vêtus de vêtements aux couleurs de leur écurie préférée.

« On est fébriles, c’est sûr ! », laisse-t-il entendre.

« Depuis que les équipes sont arrivées, c’est le commentaire qu’on a. On le sent sur le terrain. Elles sont vraiment heureuses d’être de retour à Montréal. On a bien hâte. »

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Francois Dumontier

Comme chaque année – avant que la pandémie ne fasse des siennes lors des deux dernières –, le Grand Prix attire les foules à Montréal. La capacité maximale a été atteinte en hauteur et en largeur pour toutes les tribunes. Selon Dumontier, l’engouement est encore plus grand qu’en 2019.

D’abord, il y a deux pilotes canadiens, Lance Stroll et Nicholas Latifi, qui s’aligneront sur la grille de départ. Mais « l’élément-clé », selon le promoteur, « c’est la série sur Netflix » Drive to Survive.

Tout le monde nous en parle. Ça a créé des nouveaux adeptes de F1. Il y a des gens que je connais qui ne connaissaient rien à la Formule 1. Ça ne les intéressait pas. Ils ont écouté Drive to Survive et soudainement, ils sont devenus des amateurs. Francois Dumontier

« Et ce n’est pas juste à Montréal, ajoute-t-il. C’est un phénomène que l’on voit dans tous les Grands Prix. »

La course finale controversée de la saison 2021, quand le championnat s’est joué dans le tout dernier tour, a aussi son rôle à jouer dans cet engouement, croit-il.

Un bon spectacle

Montréal a offert d’excellents spectacles en piste au fil des années. Le circuit met la précision des pilotes à l’épreuve, et offre plusieurs lignes droites propices aux dépassements. Sans parler de la foule, toujours très impliquée.

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Max Verstappen

Ce sont actuellement les deux pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Pérez qui occupent le premier rang du championnat des pilotes, suivis par Charles Leclerc sur Ferrari. Après deux abandons le week-end dernier à Bakou, en Azerbaïdjan, les Ferrari voudront assurément rebondir à Montréal, où elles bénéficient d’un grand soutien des spectateurs – un héritage laissé par Gilles Villeneuve.

« Montréal a toujours produit des courses auxquelles on ne s’attendait pas, donc je pense qu’on est en droit de s’attendre à une course [intéressante]. Les Ferrari vont dominer, c’est un circuit qui est bon pour elles », affirme François Dumontier.

Il y a eu quelques doutes concernant la présence du septuple champion du monde Lewis Hamilton à Montréal en début de semaine. Le pilote Mercedes a eu de la difficulté à s’extirper de son bolide, après la course de dimanche dernier, en raison d’importantes douleurs au dos. Il s’est cependant montré rassurant le lendemain, affirmant être en route pour le Canada afin de rejoindre son équipe.

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Lewis Hamilton

« Lewis, en 2007, c’était sa première victoire en carrière ici. […] Il a dit qu’il ne manquerait Montréal pour rien au monde. Je pense que [Mercedes] va vouloir bien performer. »

« Avec les nouvelles voitures qui sont un peu plus larges et un peu plus longues, j’ai bien hâte de voir les virages 1 et 2 au départ », ajoute-t-il.

Sans trop donner de détails, François Dumontier promet qu’un hommage sera rendu à Gilles Villeneuve, mort en piste il y a 40 ans.