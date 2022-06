(Bakou) L’ancien champion du monde Nico Rosberg n’est pas autorisé à entrer dans le paddock de la Formule 1 cette saison, car il n’est pas vacciné contre la COVID-19.

Associated Press

Rosberg travaille comme commentateur à la télévision depuis qu’il a remporté le titre de la F1 en 2016 avec Mercedes et s’être retiré de la course automobile peu de temps après.

La FIA exige cette saison que toute personne entrant dans le paddock, où les équipes sont installées, soit entièrement vaccinée ou détienne une exemption médicale. Les règles s’appliquent aux membres de l’équipe, aux journalistes et aux autres membres du personnel.

« Nico Rosberg s’est rétabli d’une infection à coronavirus et détient actuellement un certificat de rétablissement. Il est testé régulièrement pour ses niveaux d’anticorps et, sur la recommandation de son médecin, n’a actuellement besoin d’aucun vaccin, a révélé la porte-parole de Rosberg, Lena Siep, dans un courriel.

« De plus, il continue de respecter toutes les mesures d’hygiène et de précaution nécessaires. Il respecte les règles de la F1 et continue de remplir ses fonctions de commentateur pour (le diffuseur britannique Sky). »

Rosberg a travaillé à distance sur la couverture des courses de F1 cette saison, y compris des reportages depuis le port de Monaco lors du Grand Prix dans la Principauté le mois dernier.