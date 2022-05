(Monte-Carlo) Charles Leclerc doit régler un problème ce week-end chez lui.

Jérôme Pugmire Associated Press

Après avoir laissé filer le premier rang du classement général de la Formule 1 la semaine dernière, le pilote Ferrari est déterminé à le reprendre au champion du monde en titre, Max Verstappen, au Grand Prix de Monaco dimanche.

Le pépin ? Leclerc n’a jamais terminé l’épreuve de F1 présentée sur le circuit routier de la petite Principauté.

Ce constant est d’autant plus frustrant qu’il a grandi dans l’un des appartements luxueux qui surplombent le légendaire circuit, et qu’il y a même appris à nager.

« Je suis malchanceux sur cette piste, mais ça fait partie du sport automobile et parfois la chance joue simplement contre toi. J’espère que je pourrai renverser la tendance cette fois-ci, a dit Leclerc aux journalistes jeudi. J’adore l’endroit, et c’est une course spéciale pour moi, puisque j’ai grandi ici, et que je connais chaque route qui sillonne le secteur. »

Leclerc entretient un lien particulier avec le circuit routier, qui borde notamment une piscine olympique.

« Mon secteur favori est de toute évidence la “Piscine”, un enchaînement de deux virages en “S” qui contournent la piscine, a-t-il évoqué. C’est simplement merveilleux ; j’adore piloter ici. C’est également ici que j’ai appris à nager à l’époque, donc je suis attaché à cet endroit, ce qui le rend encore plus spécial. »

L’an dernier, la course a été particulièrement cruelle pour le Monégasque.

Il était en pole position lorsqu’il a été victime d’un accident à son dernier tour lancé en qualifications, alors que Verstappen tentait de le lui ravir. La Scuderia a travaillé sans relâche pendant la nuit pour réparer sa monoplace, mais il a été contraint à l’abandon tout juste avant le départ en raison d’un problème avec sa boîte de vitesses.

Verstappen a donc hérité de la position de tête, et il a triomphé pour ravir le premier rang du classement à Lewis Hamilton pour la première fois de sa carrière.

Leclerc a participé au Grand Prix de Monaco pour la première fois avec Sauber en 2018, et il a dû abdiquer après avoir embouti une voiture devant lui vers la fin de la course. Puis, à sa première saison chez Ferrari en 2019, Leclerc a été contraint à l’abandon en raison de dégâts majeurs au plancher de sa voiture. Et en 2020, la course a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Leclerc a signé quatre victoires et compte 17 podiums en carrière en F1, mais il aimerait bien ajouter un triomphe à Monaco à son palmarès. Jadis, le regretté Ayrton Senna avait lui aussi connu des ennuis chez lui, au Grand Prix du Brésil, avant de finalement l’emporter à sa huitième tentative.

« J’aimerais gagner ici le plus rapidement possible, a reconnu Leclerc. Ayrton était mon idole de jeunesse, et j’ai souvent vu les images de la caméra à bord de sa voiture ici à Monaco, et c’était très impressionnant. »

Les essais libres seront présentés vendredi à Monaco.