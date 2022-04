« J’ai été trop gourmand, j’en ai payé le prix et j’ai perdu sept points potentiels, a avoué Leclerc. C’est dommage, ce sont sept précieux points à la fin du championnat c’est sûr et cela ne devrait plus se reproduire. »

Charles Leclerc espère qu’il ne se souviendra pas du Grand Prix d’Émilie-Romagne comme du week-end où il a perdu le championnat de la Formule 1.

Daniella Matar Associated Press

Une victoire écrasante de Max Verstappen, dimanche, a vu le champion en titre de F1 réduire de près de moitié l’écart au classement avec Leclerc, qui est le meneur après avoir remporté deux des trois autres courses.

Leclerc aurait pu limiter les dégâts, mais une rare erreur du pilote Ferrari lui a coûté une chance de prendre la troisième place — derrière Verstappen et son coéquipier de Red Bull Sergio Pérez — et il a dû se contenter de la sixième place.

« J’ai été trop gourmand, j’en ai payé le prix et j’ai perdu sept points potentiels, a avoué Leclerc. C’est dommage, ce sont sept précieux points à la fin du championnat c’est sûr et cela ne devrait plus se reproduire. »

Verstappen a également remporté la course sprint, samedi, pour récolter le maximum de points à Imola et réduire son écart avec Leclerc de 46 à 27 points.

Plus inquiétants pour Ferrari, les Red Bull semblaient vraiment très rapides après avoir effectué plusieurs mises à niveau avant le week-end en Italie.

« Seul le temps nous dira combien d’étapes ils ont franchies, mais il est certain qu’ils semblent être plus compétitifs que lors des trois premières courses, ou similaires à Djeddah, a analysé Leclerc. Nous avons eu le dessus à Bahreïn et en Australie, et ils ont eu le dessus ce week-end et à Djeddah.

« C’est très, très proche, et je pense qu’il en sera ainsi pour le reste de la saison et c’est pourquoi chaque petite erreur… c’est une grosse erreur, mais en fait la conséquence compte tenu de l’erreur aurait pu être beaucoup plus grande. »

Le premier doublé de Red Bull depuis 2016 se veut toute une déclaration d’intention de la part de l’équipe, surtout après un début de saison frustrant. Verstappen a connu deux abandons lors des trois premières courses, tandis que Pérez n’a pas non plus réussi à compléter la première épreuve de la saison.

« C’est exactement ce dont nous avions besoin pour rebondir depuis l’Australie. C’est une longue saison et nous tirerons beaucoup de confiance de ce résultat et essaierons d’en tirer parti à Miami dans quelques semaines, a confié Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull.

« En venant ici, nous avons attaqué le week-end, nous avons apporté une petite mise à niveau — beaucoup de gens ont dit : “vous ne devriez pas faire ça avec une seule séance d’entraînement”. Nous avons cru en nous et cela a payé. »

Il faudra voir à quel point cela a porté ses fruits, en particulier avec Ferrari qui s’apprête à apporter ses propres améliorations. Cela ajoute à l’excitation qui monte avant le premier Grand Prix de Miami le 8 mai, bien que Verstappen ait concédé qu’il pourrait être « très différent » sur une piste conçue pour améliorer le spectacle de la course.

« Bien sûr, nous sommes déçus, car nous voulions un meilleur résultat que celui-ci devant tous nos partisans, a avoué le directeur de l’équipe Ferrari, Matteo Binotto. C’était une course difficile. Maintenant, nous attendons avec impatience Miami et une nouvelle piste, ce qui en fait une perspective encore plus attrayante. »

Un pilote qui n’est pas enthousiasmé en vue de Miami est Lewis Hamilton après un autre week-end à oublier pour le septuple champion du monde.

Hamilton a admis qu’il était déjà largué de la course au championnat après sa 13e place qui le laisse avec un retard de 58 points derrière Leclerc.

« Je n’ai pas particulièrement hâte d’y être pour le moment, a-t-il dit à propos de Miami. Je suis sûr que dans la semaine, j’arriverai avec un état d’esprit positif. Je serai à l’usine demain pour voir ce que nous pouvons améliorer.

« Ce week-end, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous vivons et nous apprenons, et il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Je vais continuer à travailler aussi dur que possible pour essayer de nous relancer, d’une manière ou d’une autre. »

Hamilton, détenteur du record de F1 avec 103 victoires et 103 positions de tête, a perdu un huitième titre mondial record lors du dernier tour de la dernière course la saison dernière.

Signe du retard que lui et Mercedes ont pris sur Verstappen, il a été doublé par son rival à Imola. Et comble de l’insulte, Verstappen n’a même pas semblé excité par sa réalisation.

« Ils ont été lents toute l’année, donc ce n’est pas vraiment une surprise », a-t-il répliqué.