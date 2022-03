PHOTO HASSAN AMMAR, ASSOCIATED PRESS

Voilà qui est fait ; Max Verstappen a décroché sa première victoire de la saison, dimanche après-midi, sur le rapide et difficile circuit de Jeddah, en Arabie saoudite.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Verstappen et le pilote de Ferrari Charles Leclerc se sont livré une chaude lutte, et c’est peu dire, dans les 10 derniers tours. Les deux adversaires, agressifs, ont joué au chat et à la souris. Si bien que rien n’était acquis pour le Néerlandais jusque dans les toutes dernières secondes.

« C’était une course difficile, mais agréable, a dit le champion en titre au micro de la F1. Nous nous battions fort à l’avant. C’était difficile. Mais je suis vraiment content que nous ayons enfin lancé la saison. »

La semaine dernière, à Bahreïn, l’équipe Red Bull avait vu ses deux pilotes abandonner dans les derniers tours en raison de différents problèmes techniques.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Verstappen et le pilote de Ferrari Charles Leclerc se sont livré une chaude lutte, et c’est peu dire, dans les 10 derniers tours.

Quant à Ferrari, elle continue sur sa lancée. Encore une fois, deux de ses pilotes se retrouvent sur le podium. Le Monégasque Charles Leclerc, qui avait décroché la victoire la semaine dernière, a pris le deuxième rang, tandis que son coéquipier, l’Espagnol Carlos Sainz, s’est emparé de la troisième position.

« Ce n’était pas suffisant aujourd’hui, mais seigneur que j’ai aimé cette course, a lancé Leclerc. C’est difficile, mais juste. Toutes les courses devraient être comme celle-là. Je suis évidemment déçu, je voulais gagner aujourd’hui. »

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Charles Leclerc, qui a remporté le premier Grand Prix de la saison la semaine dernière, a finalement dû se contenter de la deuxième position.

L’autre pilote de Red Bull, Sergio Pérez, qui détenait la pole position pour la première fois de sa carrière, avait réussi à protéger sa première place au début de la course. Mais la sortie de la voiture de sécurité au 16e tour, alors qu’il venait tout juste de sortir des puits, lui a nui. Il a conclu au 4e rang.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui était 15e sur la grille de départ après avoir été éliminé à l’issue de la première phase de qualifications samedi, a fini la course en 10e position.

Le Québécois Lance Stroll a pris le 13e rang, alors que le Torontois Nicholas Latifi a abandonné après être entré en collision avec le muret au 16e tour.