Quand il pense à la saison qui vient de se terminer, Alex Labbé est ambivalent. Ses émotions oscillent entre la frustration et l’impression, tout de même, que DGM Racing, son équipe, a poursuivi sa progression.

MICHEL TASSÉ La Voix de l'Est

« On a été malchanceux comme jamais cette année avec un paquet de pépins mécaniques, a commencé par dire Labbé, déjà rentré chez lui, dans les Bois-Francs. En même temps, on n’a jamais été aussi rapide, ce qui est un signe d’amélioration, de progression. Ça a été une saison particulière. » Labbé a terminé 19e au classement des pilotes de la série Xfinity de NASCAR. Il a signé trois top 10, un recul par rapport à 2020, alors qu’il avait obtenu cinq top 10 et un même un top 5.