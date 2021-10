(Austin) Sergio Pérez (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du GP des États-Unis de F1, marquée par un geste d’humeur de Max Verstappen (Red Bull) envers Lewis Hamilton (Mercedes) son rival pour le titre de champion du monde.

Agence France-Presse

Le Mexicain a relégué le Britannique Lando Norris (McLaren) à 257/1000 e et son compatriote Hamilton à 364/1000 e.

Valtteri Bottas, qui avait été le plus rapide en session N.1 au volant de l’autre Mercedes, a cette fois réalisé le 4e temps à 414/1000 e. Le Finlandais, dernier vainqueur en date à Austin en 2019, a changé son moteur pour la 6e fois et sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ dimanche.

Si peu d’autres enseignements sont à tirer de cette première journée-les choses sérieuses devant commencer samedi avec les qualifications (16 h, 23 h françaises) —, Austin, où on flirtait déjà avec les 30 degrés, a pris un coup de chaud supplémentaire lorsque Verstappen (Red Bull) s’en est pris à Hamilton en début de séance, après que le septuple champion du monde a fermé la porte à un virage alors que le Néerlandais était lancé.

Furieux, le Néerlandais, qui devance son rival de six points au classement général, à six courses de l’épilogue de la saison, l’a alors traité d’« espèce d’idiot » en le gratifiant d’un doigt d’honneur. Il a fini avec le 8e temps, à 878/1000 e de Pérez.

A deux jours d’en découdre sur le circuit des Amériques, 17e manche sur 22 de la saison, la tension a sérieusement monté d’un cran entre les deux pilotes, dont le passif s’épaissit un peu plus après leurs accrochages en course aux GP d’Italie en septembre et de Grande Bretagne cet été.

La F1 effectue son retour à Austin, deux ans après le précédent GP des États-Unis, l’édition de l’an passée ayant été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.