PHOTO YURI KOCHETKOV, ASSOCIATED PRESS

(Sotchi) La séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Russie a été à l’image de la température là-bas : imprévisible.

Le pilote McLaren Lando Norris a profité de la pluie abondante qui a déferlé sur Sotchi plus tôt en journée et surpris tout le monde en décrochant sa première position de tête en carrière, samedi.

Norris, qui a terminé deuxième lors de la dernière course en Italie et qui compte quatre podiums jusqu’ici cette saison, a ainsi enregistré un chrono canon d’une minute et 41,993 secondes.

« C’est formidable. Je suis sans mot, a d’abord confié Norris. Ç’a été une séance complètement folle. Je suis extrêmement satisfait, et je dois remercier mon équipe, car elle a fait un boulot remarquable. La [troisième] séance d’essais a été annulée, et mon avant-dernier tour était deux secondes trop lent, donc je n’étais pas trop confiant de pouvoir améliorer mon chrono.

J’ai pris des risques, et ç’a payé. Lando Norris

Norris sera accompagné sur la première ligne de la grille de départ du pilote Ferrari Carlos Sainz fils, qui lui a concédé 0,517 seconde. La deuxième ligne sera occupée, contre toute attente, par le pilote Williams George Russell, et par le septuple champion du monde Lewis Hamilton — qui a été victime d’un bête tête-à-queue lors de son dernier tour lancé.

« C’est fou, la deuxième fois dans le top 3. L’équipe a fait un travail formidable. Il y avait une trajectoire de course sèche et si tu en sortais juste un peu, alors tu te retrouvais dans l’eau et ton tour était saboté. Hier, notre rythme avec le réservoir plein était l’un des meilleurs cette saison, donc il faudra de nouveau convoiter un podium [dimanche], car nous n’avons rien à perdre », a évoqué Russell, également surpris de son résultat.

Daniel Ricciardo (McLaren) a complété le top 5, suivi dans l’ordre de Fernando Alonso (Alpine), Valtteri Bottas (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Red Bull) et Esteban Ocon (Alpine). Stroll semblait particulièrement déçu de l’issue de la séance de qualifications.

PHOTO ALEXANDER NEMENOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Lance Stroll

« Il y avait beaucoup de circulation en piste en Q3 et [Sergio] Perez m’a barré la route, donc je n’ai pas pu compléter mon tour. Ç’aurait pu être mieux, a reconnu le Québécois âgé de 22 ans. Nous sommes en bonne position sur la grille, donc nous verrons ce que nous pourrons faire demain. »

Hamilton, qui accuse un déficit de cinq points sur le pilote Red Bull Max Verstappen au Championnat du monde, peut toutefois se consoler : il disposera d’un avantage au départ dimanche sur son principal rival au championnat des pilotes, Max Verstappen.

Verstappen devra en effet s’élancer de la dernière place sur la grille puisque son équipe a décidé de remplacer son moteur Honda par un neuf.

La question est maintenant de savoir si McLaren pourra mettre un terme à la domination de Mercedes en Russie. Les pilotes de l’écurie allemande ont remporté les sept dernières courses à être présentées à Sotchi, et quatre de ces victoires appartiennent à Hamilton.

Sebastian Vettel a connu une séance de qualifications décevante, et il n’a pu faire mieux que le 11e temps au volant de son Aston Martin.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc rejoindra Verstappen en queue de peloton dimanche, tout comme le Torontois Nicholas Latifi, puisque Williams a dû remplacer des composantes électroniques de sa voiture.

Plus tôt samedi, la troisième séance d’essais libres a été annulée en raison des averses abondantes qui ont balayé le secteur de Sotchi.

Il a plu durant la nuit et samedi matin, en plus de quelques orages. La piste sillonne une partie plate en bordure de la mer Noire, empêchant ainsi la pluie de ruisseler. En conséquence, des mares d’eau s’étaient formées sur la piste, réduisant l’adhérence des pneus. La visibilité était également réduite en raison de la noirceur provoquée par les nuages et de l’eau soulevée par les voitures en piste.

La pluie devrait de nouveau être au menu dimanche.

Bottas et Hamilton ont dominé les deux premières séances d’essais libres vendredi, dans l’ordre. Celles-ci s’étaient déroulées par temps sec.