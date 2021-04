Course automobile

Grand Prix du Canada

Québec et Ottawa se renvoient la balle sur le plan sanitaire

Le Grand Prix de Formule 1 du Canada aura-t-il lieu cette année ? La Santé publique de Montréal émet des réserves et les autorités sanitaires d’Ottawa, de Québec et de Montréal se renvoient la balle pour savoir s’ils approuveront la tenue de la course.