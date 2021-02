Un an de plus chez Mercedes pour Hamilton

(Brackley) Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton demeurera avec Mercedes pour une neuvième saison après avoir signé un contrat d’un an.

Associated Press

Depuis qu’il a rejoint Mercedes lors de la saison 2013, Hamilton a remporté six titres de champion du monde, lui permettant de rejoindre Michael Schumacher au sommet avec un record de sept titres en carrière.

« Notre équipe a réalisé des choses incroyables ensemble et nous sommes impatients de continuer à tirer parti de notre succès, tout en cherchant continuellement à nous améliorer, sur et à l’extérieur de la piste », a révélé Hamilton, qui a remporté 74 courses avec Mercedes.

Dans le cadre de son nouvel accord, Mercedes et Hamilton ont créé une fondation caritative dans le cadre d’un engagement à « soutenir une plus grande diversité et une plus grande inclusion sous toutes ses formes dans le sport automobile », a mentionné l’équipe.

« Je suis reconnaissant à Mercedes d’avoir été extrêmement favorable à mon appel pour résoudre ce problème », a confié Hamilton.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les deux parties avaient pris le temps de s’entendre sur un nouvel accord en raison des effets de la pandémie.

« Nous avons toujours été alignés avec Lewis sur le fait que nous continuerions », a déclaré Wolff, « mais l’année très inhabituelle que nous avons eue en 2020 a nécessité un certain temps pour terminer le processus.

« L’histoire de Mercedes et de Lewis », a ajouté Wolff, « s’est inscrite dans les livres d’histoire de notre sport au cours des huit dernières saisons, et nous avons soif de compétitionner et d’y ajouter d’autres chapitres. »

La saison de F1 2021 doit commencer à Bahreïn le mois prochain.