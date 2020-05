(Fort Worth) Les dirigeants de la formule IndyCar ont obtenu le feu vert pour amorcer leur saison le mois prochain, au Texas, dans le cadre d’une course qui aura lieu en soirée et devant des gradins vides.

Stephen Hawkins

Associated Press

La course du 6 juin au Texas Motor Speedway était la suivante au calendrier qui n’avait pas été remise ou annulée à cause de la pandémie de coronavirus.

PHOTO ÉRIC GAY, AP Graham Rahal (15), devançant Takuma Sato (30) et Tony Kanaan (14) durant une course IndyCar à Austin, au Texas, le 22 mars 2019,

Les responsables de la série et de la piste ont confirmé la tenue de la course jeudi.

Jay Frye, président d’IndyCar, a confié que son organisation a travaillé en étroite collaboration avec Eddie Gossage, le président de la piste et des responsables de la santé publique pour concevoir un plan qui va garantir la sécurité des participants tout en offrant aux pilotes, aux équipes et aux auditeurs une reprise des activités.

La première course de la saison sera condensée en une seule journée avec une session d’essais, les qualifications et la course. Il y aura des directives strictes en ce qui aura trait au nombre de personnes admises sur le site, des tests de dépistage à tous les participants et de l’équipement de protection fourni à toute personne qui entrera sur le site.

Les protocoles de distanciation physique seront en place et maintenus soigneusement.