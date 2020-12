(Sakhir) Romain Grosjean rentre en Suisse pour soigner les brûlures subies lors de son accident au GP de Bahreïn dimanche dernier et déclare donc forfait pour celui d’Abou Dabi le 13 décembre, qui devait être son dernier en F1, a annoncé son écurie Haas dimanche.

Agence France-Presse

« On a tout essayé, on a attendu un maximum, mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention », explique pour sa part le pilote français dans une vidéo sur Instagram. C’est une « décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c’est pour le mieux ».

Juste après le départ de la course, la monoplace de Grosjean, qui avait quitté la piste à cause d’un accrochage, a été coupée en deux et a pris feu après s’être encastrée à 220 km/h dans une barrière de sécurité.

Le pilote âgé de 34 ans s’est extrait seul de sa F1 28 secondes après le choc et s’est éloigné du brasier aidé par le personnel de la voiture médicale des Grands Prix, secondé par des commissaires de piste chargés de la sécurité incendie.

Outre des brûlures aux mains, les plus graves à la main gauche, l’ancien de Renault et de Lotus, qui achève sa cinquième saison chez Haas, a seulement souffert d’une entorse à la cheville gauche, grâce sans doute en grande partie à la protection du « halo ».

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, AGENCE FRANCE-PRESSE

L’incertitude autour de l’état de sa main gauche, encore couverte de bandages ce week-end, semblait être le principal obstacle à son retour au volant à Abou Dabi.

« Je vais rentrer avec Marion (son épouse) à la maison voir mes enfants et puis travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible et récupérer l’ensemble des fonctions de ma main gauche », a indiqué Grosjean dans sa vidéo postée sur Instagram.

PHOTO BRYNN LENNON, ASSOCIATED PRESS

Une participation au championnat américain IndyCar ou au Championnat du monde d’endurance WEC font partie des pistes envisagées par le Français.

« Immense merci à tous pour tous vos messages, ça m’a fait très chaud au cœur », a souligné le natif de Genève au sujet du très fort soutien reçu depuis son accident.

Pour le GP de Sakhir, qui se tient dimanche sur une version modifiée du circuit du GP de Bahreïn, Grosjean a été remplacé chez Haas par le Brésilien Pietro Fittipaldi. La pige du petit-fils du double champion du monde de F1 Emerson Fittipaldi devrait a priori être prolongée au GP d’Abou Dabi.

La saison prochaine, l’écurie américaine Haas alignera deux nouveaux pilotes : l’Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin.