(Istanbul) Lewis Hamilton a décroché son septième championnat des pilotes de Formule 1 dimanche après avoir remporté le Grand Prix de Turquie.

The Associated Press

Il a du même coup signé sa 94e victoire en carrière en F1. Le Britannique est maintenant à égalité avec le légendaire pilote allemand Michael Schumacher, après l’avoir remplacé chez Mercedes en 2013.

PHOTO TOLGA BOZOGLU, ASSOCIATED PRESS Lewis Hamilton a salué ses équipiers en franchissant le fil d'arrivée.

Hamilton avait uniquement besoin de terminer devant son coéquipier Valtteri Bottas pour s’adjuger son sixième titre chez Mercedes, et Bottas s’est contenté de la 14e place après un mauvais départ.

L’autre championnat de Hamilton avait été acquis chez McLaren en 2008.

PHOTO MURAD SEZER, REUTERS Lewis Hamilton reçoit les félicitations de son coéquipier Valtteri Bottas.

Il a éclaté en sanglots en discutant avec son équipe sur les ondes radio après avoir franchi le fil d’arrivée à Istanbul.

« C’est pour tous les jeunes qui rêvent d’accomplir l’impossible, a dit Hamilton. Vous pouvez le faire. »

Puis, lors d’un entretien quelques minutes plus tard, il n’a pu retenir ses larmes de nouveau.

PHOTO TOLGA BOZOGLU, ASSOCIATED PRESS Lewis Hamilton a versé quelques larmes à son retour aux puits.

« Je suis bouche bée, a confié Hamilton, en remerciant sa famille. J’ai rêvé à ça quand j’étais jeune. C’est bien au-delà de mes rêves les plus fous. »

Le Britannique est parti de la sixième place, mais il a profité des erreurs de pilotage et des mauvaises stratégies d’arrêts aux puits pour signer une quatrième victoire d’affilée — et une 10e cette saison.

« Je sais que je dis souvent que ça dépasse mes rêves les plus fous, mais secrètement j’ai toujours rêvé d’accomplir cet exploit, a confié le principal intéressé. Ça fait tellement longtemps que j’attends ça. Je me souviens d’avoir regardé Michael [Schumacher] gagner ces championnats du monde. En gagner un, deux ou trois, c’est tellement difficile.

« Sept, c’est incroyable. Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir, mon équipe et moi », a-t-il renchéri.

Hamilton a franchi le fil d’arrivée 30 secondes devant le pilote Racing Point Sergio Perez et le pilote Ferrari Sebastian Vettel, qui a dépassé son coéquipier Charles Leclerc en fin de course pour signer son premier podium de la saison.

« Je suis surpris de me retrouver sur le podium, mais je suis de toute évidence heureux, a évoqué Vettel. C’était intense, mais très amusant. »

Il s’agissait également du premier podium en 2020 pour Perez, tandis que son coéquipier chez Racing Point Lance Stroll, parti de la position de tête, a fini neuvième — même s’il a mené pendant l’essentiel de la course de 58 tours.

Vettel, quadruple champion du monde, a été le premier à féliciter Hamilton, son éternel rival. Il s’est accroupi à côté de la Mercedes du Britannique et lui a serré la main, avant d’échanger quelques mots avec lui.

PHOTO CLIVE MASON, ASSOCIATED PRESS Sebastian Vettel et Lewis Hamilton

Stroll s’est élancé de la position de tête — une première en carrière pour le Québécois âgé de 22 ans —, aux côtés de la Red Bull de Max Verstappen, sur ce circuit qui était visité par la F1 pour la première fois depuis 2011. Cette piste, qui a été resurfacée, a été qualifiée de « patinoire » par Hamilton.

Verstappen a raté son départ, ce qui a permis à Hamilton de se hisser temporairement en troisième position. Le Britannique a cependant éprouvé des ennuis d’adhérence et a été surpris par les pilotes Red Bull Alexander Albon et Verstappen. Vettel a ensuite effectué une remontée spectaculaire de la 11e à la troisième position, puis Bottas a commis un tête-à-queue et s’est retrouvé en queue de peloton.

Vettel et Hamilton ont effectué leur premier arrêt aux puits au neuvième tour, suivis de Stroll, Perez et Verstappen trois tours plus tard.

Vers la mi-course, Stroll et Perez étaient à l’avant du peloton, mais perdaient du terrain par rapport à Hamilton. Stroll a fait un arrêt aux puits au 37e tour et Hamilton a utilisé son système de réduction de la traînée pour surprendre Perez un tour plus tard et se hisser en tête.

PHOTO MURAD SEZER, ASSOCIATED PRESS Lance Stroll

La stratégie de Stroll lui a coûté cher, et il a éventuellement été dépassé par les deux voitures Ferrari, tandis que Bottas effectuait un quatrième tête-à-queue à l’arrière du peloton.

Pour sa part, le Torontois Nicholas Latifi n’a pu atteindre l’arrivée au volant de sa Williams.