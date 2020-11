(Istanbul) Max Verstappen, de Red Bull, a réalisé le meilleur chrono, vendredi, lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie alors que les vitesses se sont améliorées après une première séance disputée sur une piste plus lente et glissante.

Associated Press

Verstappen a devancé de quatre dixièmes de seconde Charles Leclerc, de Ferrari. Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont été reléguées aux troisième et quatrième places à l’issue d’une séance sur un circuit refait à neuf avec peu d’adhérence et qui a accueilli pour la dernière fois une course de Formule 1 en 2011.

Hamilton tente de s’assurer son septième titre en F1 et d’égaler le record de Michael Schumacher. Il est l’actuel meneur au championnat et n’a besoin que de terminer devant Bottas, dimanche, pour remporter le titre.

Verstappen a bouclé son meilleur tour en une minute 28,33 secondes, bien mieux que son chrono de 1:35,077 lors de la première séance.

Le Québécois Lance Stroll (Racing Point) s’est classé neuvième à près de deux secondes, deux positions devant son coéquipier Sergio Perez. Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) est bon dernier, à plus de cinq secondes de meneur.

Piste glissante

Si les temps se sont améliorés en après-midi, le chrono de Verstappen est encore à trois secondes de la position de tête de Sebastian Vettel chez Red Bull il y a neuf ans.

Verstappen est encore plus loin du temps de référence de Juan Pablo Montoya de 1:24,77, lors de la course inaugurale en 2005.

Plusieurs pilotes ont eu des difficultés à dompter le circuit lors de la deuxième séance. George Russell (Williams) a fait une incursion sur le bord de la piste et son coéquipier Nicholas Latifi a perdu l’arrière de sa voiture. Tout comme le pilote d’AlphaTauri, Daniil Kvyat, et le vétéran Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), qui a remporté la course inaugurale à l’âge de 25 ans.

Sous un ciel nuageux et des températures fraîches lors de la première séance, Verstappen a terminé devant son coéquipier Alexander Albon et Leclerc.

Le week-end de course se déroule sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus. C’est la 14e épreuve de la saison et seulement trois ont eu lieu avec des amateurs.

Un petit nombre de membres du personnel de la santé seront autorisés à assister aux deux prochaines courses au Bahreïn en récompense de leurs efforts dans la lutte contre la propagation de la COVID-19.