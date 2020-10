Will Power

Will Power remporte la deuxième épreuve IndyCar d’Indianapolis

(Indianapolis) Will Power a mérité la position de tête avant de mener chacun des tours de l’épreuve d’IndyCar d’Indianapolis pour finalement remporter la course tenue sur le circuit du Indianapolis Motor Speedway, samedi après-midi.

Michael Marot

Associated Press

Le pilote australien a cependant dû résister à une poussée de dernière minute de Colton Herta, qu’il a finalement devancé par 839 millièmes de seconde.

Sur le circuit routier de 3,9 km, qui compte 14 virages, Power a mérité sa quatrième victoire avec Équipe Penske.

Il a remporté deux des quatre dernières courses IndyCar et compte maintenant 39 triomphes en carrière, ce qui le place à égalité avec Al Unser au cinquième rang dans l’histoire de l’IndyCar.

« Quand vous énumérez des noms, c’est incroyable. Il s’agit de légendes du sport », a déclaré Power.

« J’ai grandi en regardant ces gars-là. Jamais je n’aurais imaginé entendre mon nom avec les leurs. »

Pendant la majeure partie des 75 tours de l’épreuve, c’est à peine si Power a été menacé.

Mais à partir du moment où Herta a devancé Alexander Rossi, son coéquipier chez Andretti Autosport, dans le premier virage avec environ 10 tours à négocier, il a eu une chance de s’attaquer à Power et a commencé à s’en rapprocher..

Herta est parvenu à réduire l’écart à 0,5597 seconde avec six tours à faire, mais n’a jamais pu s’approcher plus près de Power.

Rossi a terminé au troisième rang pendant que Scott Dixon, le meneur au classement cumulatif, a connu de nouveaux ennuis.

Après avoir récolté la 15e place lors des qualifications, Dixon a endommagé le dessous de l’aile de son bolide peu de temps après le début de la course et a ensuite dû se débrouiller avec une voiture instable pendant le reste de la course.

Il a terminé en huitième place et Josef Newgarden, le champion en titre de l’IndyCar, en a profité pour réduire son avance de 34 à 32 points.

Le Canadien James Hinchcliffe, d’Oakville, en Ontario, a terminé au 13e rang, pendant que son compatriote ontarien Dalton Kellett a dû se contenter de la 25e place.

La saison d’IndyCar culminera avec la présentation de la course de St. Petersburg, en Floride, le 25 octobre.