Le directeur général de Ferrari Mattia Binotto, déjà avare en sourires, prend de plus en plus la tête d’un chien battu à la fin des Grand Prix. À Monza, il ne s’est même pas plié à la traditionnelle conférence de presse d’après-course. On le voit ci-haut avant le GP de Belgique le 29 août.